NCIS 19 ospita per l’ennesima volta un membro della famiglia dell’agente speciale Timothy McGee (Sean Murray). E di nuovo si tratta di qualcuno che viene coinvolto in un caso su cui indaga l’NCIS.

Prima di NCIS 19 era accaduto con la guest star Troian Bellisario, apparsa nella serie come sua sorella, con Jamey Sheridan nei panni di suo padre e Lily Tomlin come sua nonna. Inoltre, in diversi episodi, ha fatto la sua comparsa la moglie Delilha (Margo Harshman), l’ultima volta nella stagione 18.

In NCIS 19, nell’episodio dell’8 novembre su CBS negli Stati Uniti dal titolo Docked, sarà la volta della suocera di McGee, Judy, interpretata dalla guest star Patricia Richardson: secondo la trama dell’episodio la squadra indaga sulla morte di un uomo su una nave da crociera ed è proprio la madre di Delilah a scoprire il corpo.

Come mostra il promo di NCIS 19 per l’episodio, la suocera di McGee diventa una testimone chiave quando racconta alla squadra di aver incontrato la vittima “il ​​secondo giorno della crociera” e di essere entrata “in intimità” con lui. Sul caso sono impegnati il nuovo agente speciale Alden Parker (Gary Cole, subentrato a Mark Harmon dopo il suo addio ma “senza sostituirlo“, sostiene l’attore), Nick Torres (Wilmer Valderrama) e Jessica Knight (l’altra new entry nel cast fisso di questa stagione, Katrina Law). CBS ha diffuso anche le immagini promozionali dell’episodio, in cui appaiono le due guest star Patricia Richardson e Margo Harshman nei ruoli di mamma e figlia.















Il settimo episodio di NCIS 19 va in onda su CBS il 9 novembre, mentre in Italia la serie arriverà su Rai2 il prossimo anno, tra la primavera e l’autunno.