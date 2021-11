Il trailer de La Casa di Carta 5 Volume 2 è arrivato online puntuale, a un mese esatto dal debutto del capitolo finale della serie, o perlomeno quello annunciato come tale fino ad ora. In attesa di notizie su eventuali sequel o spin-off che non sembrano nell’immediato dei produttori, i cinque episodi in uscita il 3 dicembre segneranno la fine della lunga saga dei rapinatori in tuta rossa che inneggiano alla Resistenza.

Il trailer de La Casa di Carta 5 Volume 2 parte dalle conseguenze della tragica conclusione della prima parte di stagione: con la perdita di Tokyo nello scontro con la spedizione dell’esercito dentro la Banca di Spagna, la banda ha perso l’ennesimo pilastro del gruppo, nonché la prima persona scelta dal Professore per entrare a far parte del gruppo, come ha mostrato un flashback del quinto episodio.

Nel trailer de La Casa di Carta 5 Volume 2 la grande novità di questa seconda parte di stagione sembra essere l’ingresso del Professore nella Banca: da sempre rimasto all’esterno rispetto al luogo del colpo, per guidare i suoi e coordinare il piano con tutte le sue possibili varianti, ora per lo scontro finale Sergio Marquina scende in campo personalmente e raggiunge i suoi reduci. La speranza sembra essere ancora quella di uscire vivi dalla Banca, ma come farlo con l’esercito e la polizia alle calcagna?

L’ultima parte del trailer de La Casa di Carta 5 Volume 2 sembra perfino preludere ad esecuzioni nei confronti di alcuni dei membri della banda, con l’urlo disperato di Denver di fronte alla potenziale perdita dei suoi compagni. Ecco la trama degli ultimi episodi diffusa da Netflix.

Tokyo è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita.

L’appuntamento con l’epilogo della serie è per il 3 dicembre, quando saranno rilasciati in un’unica soluzione su Netflix gli ultimi 5 episodi.