Se siete alla ricerca di uno smartphone ottimo in termini di qualità/prezzo e del marchio Samsung, allora non potete farvi scappare l’incredibile offerta del Samsung Galaxy S20 FE (nella colorazione Cloud Navy), disponibile su Amazon, a partire dal 20 novembre 2021, al prezzo di soli 389,00 euro (anziché 669,00 euro di listino), ma con la possibilità di ordinarlo sin da subito. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche del dispositivo del brand sudcoreano.

Il Samsung Galaxy S20 FE, presentato il 23 settembre 2020 tramite l’evento Galaxy Unpacked, presenta colori audaci e un design che attira l’attenzione di tutti. L’elegante parte posteriore è stata realizzata con policarbonato rinforzato per un perfetto mix di stile e carattere. Il device sfoggia un display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici per 190 gr. di peso e presenta bordi piatti avvolti da cornici quasi invisibili, memoria RAM da 6GB e 128GB di storage (espandibile tramite microSD), Hybrid SIM, 3 fotocamere posteriori che regalano scatti da professionista in perfetto stile #nofilter. Il device consente di immortalare una scena con la fotocamera principale ed ampliare la visuale con la fotocamera ultra-grandangolare oppure ci si può concentrare su un dettaglio con il teleobiettivo Space Zoom 30x.

Il connubio tra zoom ottico 3x e zoom con Super Risoluzione 30x offre un primo piano sulla scena anche da lontano. Space Zoom 30x, inoltre, utilizza la Modalità Notte per scatti luminosi e super dettagliati anche in presenza di poca luce. Grazie allo scatto singolo e all’intelligenza artificiale, con un solo scatto si possono ottenere fino a 10 foto e 4 video (anche in 8K). Il Samsung Galaxy S20 FE monta a bordo una batteria da 4.500mAh per assicurare tante ore di divertimento senza interruzioni. Il telefono è dotato di un sensore di risoluzione ottica da 32MP, del sistema operativo Android 10.0 e di una connessione LTE fino a 2,0 Gbps. Insomma, questo e tanto altro ancora in super offerta su Amazon al costo di 389,00 euro con disponibilità dal 20 novembre 2021. Il prodotto si può subito ordinare (verrà venduto e spedito dall’e-commerce).