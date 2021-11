In un’intervista rilasciata nelle ultime ore Madonna difende i no-vax e la paura ancora diffusa verso i vaccini. La material girl è stata intervistata da Jeremy O Harris di V Magazine, anche per far luce sulle ultime polemiche dovute agli scatti in cui veste in posa come Marilyn Monroe. La popstar, infatti, ha replicato il servizio The Last Sitting (1962) di Bert Stern, e si è mostrato in un contesto del tutto simile alla death scene della diva del cinema.

Madonna difende i no-vax

A queste polemiche Madonna risponde con la parola “censura”, e lo stesso termine lo impiega quando parla del dibattito tra vaccinisti e antivaccinisti. Per miss Ciccone, infatti, non esiste realmente un dibattito in quanto chi è contro il vaccino ha spesso paura di esprimersi. Ecco le sue parole:

“A nessuno è permesso dire quello che pensa, in questo momento. A nessuno è permesso dire cosa pensa veramente delle cose per paura di essere tagliato fuori, è cancel culture. Nella cancel culture disturbare la pace è probabilmente un atto di tradimento”.

Le bufale sul Coronavirus

Il giornalista le fa notare che in certi casi la cancel culture non è così sbagliata, ma Madonna insiste: “A me la censura spaventa”. L’Independent ricorda che nel luglio 2020 il profilo Instagram di Madonna era stato segnalato per aver diffuso false informazioni sulla pandemia del Coronavirus.

Madonna, infatti, aveva condiviso un video di Stella Immanuel, una dottoressa molto cara a Donald Trump, al popolo Q-Anon e ai novax per le sue teorie sull’idrossiclorochina come cura contro il Covid-19; secondo Immanuel, distanziamento sociale e mascherine erano inefficaci contro il contagio. La condivisione da parte di Madonna di quel video altamente fuorviante era stato duramente criticato dai colleghi, tra cui Annie Lennox: “Non posso credere che tu condivida le parole di questa ciarlatana”. Poco dopo Madonna aveva rimosso il video.

Per questo motivo Madonna difende i no-vax come vittime di una censura e di una certa cancel culture: il dibattito, secondo la popstar, è annullato da un certo pensiero unico che rende impossibile ogni confronto.