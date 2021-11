Su Giallo arriva L’Ispettore Barnaby 22, la stagione più recente della storica serie britannica di ITV che ha conquistato seguaci in tutto il mondo. In Italia l’elegante poliziesco inglese è in onda sul canale 38 del digitale terrestre dal 2018, quando la rete ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in chiaro (in precedenza appannaggio de La7).

L’Ispettore Barnaby 22 debutta il prossimo 8 novembre su Giallo e andrà in onda ogni lunedì in prima serata per sei settimane: ciascuno dei sei episodi inediti della nuova stagione sarà trasmesso in prima visione a partire dalle 21.15. Attualmente Giallo sta trasmettendo le repliche della stagione 20, sempre al lunedì in prima serata.

L’Ispettore Barnaby 22 avrà ancora come protagonista John Barnaby, interpretato da Neil Dudgeon, entrato in scena come guest star nella stagione 13 e poi diventato protagonista della serie dalla quattordicesima stagione. Il personaggio è subentrato allo storico ispettore Barnaby, il cugino Tom, e ha assunto la guida della squadra di polizia di Midsomer, immaginaria contea inglese in cui è ambientato il giallo (da cui il titolo originale della serie Midsomer Murders). Anche nella stagione 22 è affiancato nelle sue indagini dal sergente Jamie Winter, interpretato da Nick Hendrix e dalla patologa Fleur Perkins, interpretata da Annette Badland. Fiona Dolman interpreta invece Sarah Barnaby, insegnante di scuola e moglie di John.

L’Ispettore Barnaby 22 è stato trasmesso nel 2021 da ITV: ad oggi il dramma poliziesco basato sulla serie di romanzi gialli dell’autrice Caroline Graham è il più longevo del Regno Unito nel suo genere, in onda dal 1997, ed è ampiamente atteso un suo rinnovo per la stagione 23.

Ecco il promo de L’Ispettore Barnaby 22, diffuso da Giallo per annunciare il debutto della stagione previsto per lunedì 8 novembre in prima serata.