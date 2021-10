Balthazar 2 su Giallo fa compagnia al pubblico anche durante la notte più spaventosa dell’anno, Halloween. Stasera, domenica 31 ottobre, andranno in onda due nuovi episodi della seconda stagione, proposta in chiaro sul canale 38 del digitale terrestre. In questo arco narrativo, l’affascinante medico legale tornerà a concentrarsi sull’omicidio di sua moglie Lise, mentre continua ad aiutare la squadra del capitano Bach. Attualmente la serie francese è stata rinnovata per la stagione 4 (SPOILER: con un grosso cambio nel cast principale), e andrà prossimamente in onda sull’emittente TF1.

Andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte con l’episodio 2×03 dal titolo Sangue Freddo, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un attacco con un coltello porta i segni di un serial killer presumibilmente in prigione. Balthazar e Bach si recano in una remota cittadina di montagna per cercare un imitatore.

A seguire, l’episodio 2×04 intitolato Trappola mortale:

Una donna viene trovata impiccata a un ponte e sembra un semplice suicidio, ma Balthazar trova strano che un’altra vittima sia morta allo stesso modo giorni prima.

Nel cast di Balthazar 2 , Tomer Sisley nei panni del medico legale Raphaël Balthazar, Hélène de Fougerolles è il capitano Hélène Bach; Yannig Samot interpreta Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Aliocha Itovich è Antoine Bach; Lea Biron è Lola Brunel; e Pauline Cheviller nel ruolo di Lise, moglie defunta di Balthazar.

Balthazar 2 torna domenica 7 novembre con due nuovi episodi. Nel 2×05, Balthazar stabilisce che un corpo in un negozio di giocattoli abbandonato è morto a causa di una versione accelerata della peste bubbonica. Ora esposto al rischio, si chiude dentro per fermare la sua diffusione. Nel 2×06, dopo aver sentito una chiamata di emergenza da un adolescente in difficoltà, Bach arriva su una scena del crimine particolare: un’auto vuota con i finestrini rotti e un bagagliaio pieno di serpenti.

L’appuntamento con Balthazar 2 su Giallo è dalle 21:10.