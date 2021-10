La programmazione de I Simpson su Italia1 è spesso soggetta a cambiamenti. La stagione 32 è andata in onda con i primi nove episodi dal 27 settembre al 6 ottobre, poi è stata interrotta senza spiegazione. Al suo posto, la rete Mediaset ha iniziato a riproporre le solite repliche della serie animata.

Per coloro che si preoccupano della sospensione, niente paura: la stagione 32 de I Simpson su Italia1 tornerà in occasione di Halloween, quando sarà trasmesso l’appuntamento speciale La Paura Fa Novanta, una collezione di segmenti a tema horror, ormai una tradizione per la serie creata da Matt Groening.

Successivamente, la programmazione de I Simpson su Italia1 dovrebbe riprendere in maniera regolare il 6 novembre a un orario speciale, ossia in prima serata per una maratona di cinque episodi, dal 32×12 al 32×15 e poi il 32×17.

Ecco le trama del 32×12 dal titolo La regina del diario:

Flanders fa una vendita di oggetti che non vuole più, e Bart fra questi trova il diario della maestra Caprapall.

Episodio 32×13 – Un rotolo per amico:

Bart scopre l’esistenza di un esclusivo golf club nel centro di Springfield e comincia a lavorare come caddy, con l’obiettivo di fare piu’ soldi possibile con le mance.

Episodio 3×14 – Un bifolco fra le stelle:

Homer finisce in prigione, dove incontra Cletus. Sentendolo cantare, decide di diventare il suo manager.

Episodio 32×15 – Ma i pizza-bot sognano chitarre elettriche?

Un trauma adolescenziale di Homer riemerge quando Lisa e Bart vanno a una festa nel locale dove Homer era stato privato della band di robot.

Episodio 32×17 – Amanti grezzi:

Mentre partecipa a una gita di istruzione su una corazzata con Lisa e Bart, Marge viene rapita assieme a Sarah Winchester da due criminali, ex complici di quest’ultima.

L’episodio 32×16 è anche il 700° della serie e al momento non andrà in onda in Italia. Restano inediti anche gli episodi natalizi 32×10 e 32×11, che forse saranno trasmessi durante le vacanze di Natale.

Gli ultimi cinque appuntamenti della trentaduesima stagione potrebbero andare in onda durante il mese di novembre, probabilmente nella normale messa in onda pomeridiana.