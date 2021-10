Nei 5 più grandi successi de Le Vibrazioni c’è tutta l’evoluzione di una delle rock band più promettenti della scena italiana. Mai scontati né prevedibili, i ragazzi di Francesco Sarcina mettono insieme una grande passione per il cantautorato, per l’alternative e per la musica leggera italiana, senza scordare le influenze dell’hard rock più verace e del beat degli anni ’60. Il loro approccio vintage alla musica si sente ancora oggi, con brani che nascono da una straordinaria ricerca della qualità e dell’originalità, senza mai scadere nell’emulazione dei grandi del passato.

Dedicato A Te (2003)

Con Dedicato A Te, primo estratto dal disco eponimo, Le Vibrazioni conquistano subito il pubblico italiano. Complice la voce di Francesco, il cromatismo del riff di chitarra e le atmosfere altamente radiofoniche, Dedicato A Te è il brano pop che mancava nel panorama italiano.

Vieni Da Me (2003)

Vieni Da Me è inevitabilmente la ballata per eccellenza de Le Vibrazioni. Con un arpeggio che si colloca a metà tra il James Bond più sofisticato e i Beatles del White Album, il brano consacra definitivamente la band di Sarcina a nuovo fenomeno della scena alternativa italiana. Quando sai impiegare al massimo le battute sui 6/8, del resto, ottieni un brano trascinante.

In Una Notte D’Estate (2003)

In Una Notte D’Estate è quel brano pieno di groove con quel ritornello che non abbandona più la tua testa: “Stringimi ancora come quella volta in spiaggia, con la luna in una notte d’estate”. Una trilogia di brani, quelli elencati, che ancora oggi tormenta i fan della band di Sarcina.

Ovunque Andrò (2005)

Con Ovunque Andrò Le Vibrazioni approdano per la prima volta al Festival di Sanremo e arrivano al secondo posto della categoria Gruppi. La canzone verrà poi inserita nel secondo disco Le Vibrazioni II.

Dov’è (2020)

Con Dov’è la band ritorna a Sanremo con Beppe Vessicchio, occasione che non può mancare tra i più grandi successi de Le Vibrazioni.