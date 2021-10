Lo riporta TMZ: Zayn Malik è accusato di aggressione ai danni della mamma di Gigi Hadid. Si parla di una possibile denuncia da Yolanda Hadid ai danni del cantante in seguito ad un’aggressione subita negli scorsi giorni.

Tra l’altro, questo episodio di presunta violenza, potrebbe aver costretto la coppia a separarsi momentaneamente, in attesa di prendere importanti decisioni sul futuro del loro matrimonio.

Ma andiamo con ordine: la mamma di Gigi Hadid sembra sia stata colpita dal genero, Zayn Malik, la settimana scorsa. Sta pensando di sporgere denuncia formale ma non ha ancora preso alcuna decisione. Lo riportano i siti di gossip specializzati americani, primo tra tutti TMZ.

La notizia è emersa da fonti segrete molto vicine alla coppia e alla signora. Non è dunque stata lei a far esplodere la bomba mediatica in mezzo mondo, considerando che Zayn Malik è uno degli artisti più noti e apprezzati del momento.

Sulla vicenda ha già palato il diritto interessato, che ha chiesto il rispetto della privacy sua e della sua famiglia, anche per rispettare gli spazi della figlia nata dal matrimonio con Gigi Hadid. “Questa era e dovrebbe essere ancora una questione privata”, dichiara. Invece è trapelata e sembra che qualcuno stia mettendo in dubbio le sue capacità di essere un genitore.

Ha poi ammesso che si sta sforzando di riportare la pace in famiglia, in seguito a ciò che reputa una discussione ma non un’aggressione fisica ai danni della mamma di Gigi Hadid. La priorità di Zayn ora è quella di proteggere sua figlia, Khai, e ha dichiarato di non aver mai aggredito Yolanda, di non averla mai colpita e di non aver sferrato nei suoi confronti alcun tipo di attacco fisico.

Zayn inoltre ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulla vicenda, appellandosi al diritto alla privacy e alla riservatezza, soprattutto su una questione tanto delicata che coinvolge la sua famiglia.