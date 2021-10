Nlla serata di ieri 28 ottobre è giunto il tanto atteso annuncio che ha riempito il cuore di gioia. Il ‘folletto belga’ o meglio Dries Mertens e sua moglie Katrin aspettano un bambino. La splendida notizia è giunta d’improvviso sui social al termine del match disputato ieri sera al Maradona tra Napoli e Bologna (vinto 3-0 dagli azzurri) e in cui il numero 14 ha fatto il suo ingresso in campo al 75 minuto. Il lieto annuncio è stato dato proprio dalla moglie del calciatore postando un bellissimo video in Rete, in cui sono stati registrati gli emozionanti momenti e reazioni alla notizia di amici, parenti e dello stesso Dries.

Ma, a questo punto, la domanda sorge spontanea: quando nascerà il figlio di Mertens e come si chiamerà? Malgrado l’annuncio di Kat sia giunto nella tarda serata di ieri, la gravidanza della moglie dell’attaccante è già alla 18esima settimana. Dunque, c’è già l’ufficialità della data: il mini-Dries verrà alla luce il prossimo anno verso il mese di marzo. Nel video postato si legge questa didascalia: “I nostri cuori stanno esplodendo di gioia, ora che diamo il benvenuto al nostro piccolo ragazzo napoletano”.

Per quanto riguarda il nome, invece, nel video postato da Mertens e consorte per soli pochi secondi si può notare una grafica che annuncia la straordinaria notizia, che raffigura il disegno di una cicogna, la data della nascita prevista del “piccolo ragazzo napoletano’ ed un nome in bella vista: “baby Ciro”. A questo punto non ci resta che scoprire se davvero l’attaccante belga deciderà di chiamare Ciro il suo primogenito, dedicando il nome tipicamente napoletano a tutti i tifosi azzurri ed alla città di Napoli, che lo considera un vero e proprio scugnizzo. Non ci resta che attendere l’ufficialità dai diretti interessati, nonché prossimi genitori.