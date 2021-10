X Factor 2021 parte con l’in bocca al lupo di Alessandro Cattelan e le riflessioni dei giudici sul DDL Zan, bloccato in Senato tra l’esultanza dei presenti. Conduce Ludovico Tersigni che riceve il testimone da Alessandro Cattelan e rompe il ghiaccio stasera, con l’avvio dei Live Show.

Saranno 7 gli appuntamenti prima della finale al Forum di Assago (Milano) e nel primo Live Show non ci saranno eliminati. I concorrenti presentano un inedito ciascuno e rimandano la presentazione delle cover al secondo Live Show, al quale approderanno tutti e 12.

I saluti di rito portano ad un rapido giro di saluti al tavolo dei giudici. Emma Marrone si espone a proposito del DDL Zan seguita da Mika.

“Esultanza, cori da stadio dopo aver bloccato il DDL Zan sono stati abbastanza imbarazzanti, hanno scritto una bruttissima pagina del nostro Paese”, le parole della cantante, che aggiunge: “Credo di poter parlare a nome di tutti i miei colleghi ma anche a nome dell’intera produzione, dell’intero programma che da sempre si è battuto contro ogni discriminazione”.

Le fa eco Mika, artista omosessuale che ha trovato nell’Italia una seconda casa, o almeno in una parte dell’Italia: “Quella che abbiamo visto ieri non è l’Italia che io amo. Mi permetto di dire che soprattutto non è l’Italia che mi ha accolto e mi ha difeso in questi ultimi anni. Penso profondamente che là fuori c’è ancora l’Italia capace di amare e di accogliere ed è quella Italia che io scelgo e in cui voglio continuare a credere”.

Intanto sui social, Alessandro Cattelan twitta un in bocca al lupo sintonizzato su Sky Uno per non perdersi i Live Show del programma che ha condotto per anni. Li guarda con la tazza brandizzata.