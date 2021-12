gIANMARIA in tour nel 2022: dopo aver partecipato alla finale di X Factor, il cantante annuncia i suoi primi concerti in programma per il prossimo anno.

Fallirò Tour 2022 è il primo tour del finalista di X Factor 2021. Partirà nell’inverno 2022 da Treviso per toccare altre tre città italiane.

gIANMARIA sarà al New Age Club di Treviso il 25 febbraio e si esibirà a Torino (Hiroshima Mon Amour) il 27 febbraio. La tournée lo porterà a Milano (Santeria Toscana) il 1° marzo e a Roma, presso Largo Venue il 3 marzo.

I biglietti per assistere a tutti i concerti di gIANMARIA dopo X Factor 2021, sono disponibili da martedì 14 dicembre alle ore 14:00 online su TicketOne.

Arriveranno nei punti vendita autorizzati domenica 19 dicembre 2021 alle ore 10:00.

Vicentino, gIANMARIA muove i primi passi nella musica già all’età di 15 anni. Pubblica il primo EP nel 2020 quando viene selezionato nell’Insert Coin della label AAR Music. Il disco era prodotto da Eiemgei, noto per aver collaborato con Madame, Leon Faun e Rocco Hunt, tra gli altri. Il cantante intraprende così una nuova fase del suo percorso artistico, già con il nome d’arte con il quale si è presentato nel programma TV di casa Sky.

A X Factor ha conquistato i giudici da subito, a ritmo di inediti. Ha presentato I Suicidi e Senza Saliva oltre alle cover che gli sono state assegnate nel corso dei Live Show.

Nella finale del talent show ha vinto Baltimora, ma gIANMARIA è arrivato fino all’ultima sfida e si è classificato al secondo posto.

venerdì 25 febbraio 2022 TREVISO @ NEW AGE CLUB

domenica 27 febbraio 2022 TORINO @ HIROSHIMA MON AMOUR

martedì 1° marzo 2022 MILANO @ SANTERIA TOSCANA 31

giovedì 3 marzo 2022 ROMA @ LARGO VENUE

