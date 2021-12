Il vincitore di X Factor 2021 è Baltimora. “È qualcosa di assurdo: ho sempre fatto musica per me, è qualcosa che mi è sempre piaciuto fare. Mi sono divertito tantissimo”, le prime parole del cantante a caldo.

Riporta la vittoria nel team guidato da Hell Raton, che aveva già trionfato nel 2020 con Casadilego.

Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante, è uno studente di Ancona. A colpire i giudici del programma la sua vocalità e la sua penna, entrambe doti interessanti.

Suona il pianoforte, la chitarra si occupa anche della produzione.

Baltimora ha sempre puntato molto sui testi e sulla forza della parola, non solo per quanto riguarda i suoi inediti ma anche nella scelta delle cover da presentare nel programma. Ha proposto La ballata della moda di Luigi Tenco, ad esempio, oltre ai suoi pezzi originali, da lui scritti e composti.

Nel corso dei Live Show ha portato sul palco di X Factor 2021 brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan. Le sue canzoni originali presentate nel corso delle puntate sono state Altro e l’omonimo Baltimora. In semifinale ha duettato con Fulminacci. In finale a X Factor ha invece calcato il palco con il giudice che ha creduto in lui: Hell Raton.

I due hanno cantato insieme nel corso della prima manche dedicata ai duetti con giudice. Baltimora e Hell Raton hanno regalato al pubblico del Mediolanum Forum di Assago (Milano) una bellissima interpretazione di Otherside dei Red Hot Chili Peppers.

Nella seconda manche, Baltimora ha invece presentato un best of delle cover presentate nel programma. Nella terza manche ha cantato l’inedito Altro e se l’è vista contro gIANMARIA. Il pubblico da casa ha premiato Baltimora, vincitore dell’edizione 2021 del talent show.

La classifica di X Factor 2021

Baltimora – vincitore dell’edizione

gIANMARIA – secondo classificato

Bengala Fire – terzi classificati

Fellow – quarto classificato, primo eliminato in finale