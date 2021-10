Carmen Consoli a X Factor, ospite del primo Live Show di giovedì 28 ottobre.

Il talent show entra nel vivo e passa alla fase successiva in diretta. 12 i concorrenti per team, 4 i giudici a capo di ogni squadra. I Live Show sono in diretta su Sky e in streaming su NOW, ogni giovedì in prima serata, con la grande novità dell’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, una sola regola: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.



I giudici di X Factor 2021 sono Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Ognuno di loro ha scelto 3 concorrenti da portare in squadra con sé. Tre le fasi superate da ognuno: le audizioni, i BootCamp e gli Home Visit. Ora partono i Live Show. A condurre lo show Ludovico Tersigni, che ha preso il posto di Alessandro Cattelan, al suo primo contratto con la Rai.

Tanti saranno gli ospiti musicali attesi nel corso dei Live Show. Carmen Consoli a X Factor apre il primo Live Show con uno speciale set acustico. Con l’album Volevo Fare La Rockstar ha conquistato pubblico e critica e ora è pronta a partire con il tour nei teatri.

X Factor conferma numerosi ospiti italiani ed internazionali attesi per gli appuntamenti dei Live Show e annuncia la presenza dei Coldplay per la finale attesa al Forum di Assago (Milano). La finalissima di X Factor è confermata in presenza, con il pubblico.

I Live Show di X Factor si svolgeranno presso il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano.

I concorrenti ai Live Show di X Factor 2021

EMMA: gIANMARIA, Vale Lp e la band Le Endrigo

HELL RATON: Versailles, Edoardo Spinsante, e la band Karakaz

MANUEL AGNELLI: Erio e le band Mutonia e Bengala Fire

MIKA: Fellow, Nika Paris e la band Westfalia