Col ritorno delle dirette WE HAVE A DREAM tutti i martedì sera è ricominciato il mio compito di far conoscere artisti e gruppi della nuova era. Io mi collego con loro e mostro i video che mi hanno postato. Il tutto avviene partendo dal mio canale Telegram Sir Red Ronnie. Unisciti per godere della playlist a cui ogni giorno aggiungo brani legati a quella data (compleanni, dipartite, pubblicazioni di dischi o n° 1 in classifica nel corso degli anni), oltre a vocali, interazioni, video in anteprima o esclusiva. Nel canale ho anche creato le pagine ASCOLTAMI! In questo momento siamo arrivati alla n° 8. Questo il link diretto, che però trovi fissato in alto sul canale. Gli artisti che desiderano sfruttare la possibilità di interagire con i miei programmi, postano tra i commenti il link del loro video con info per poterli contattare. Noi scegliamo quelli con cui collegarci durante WE HAVE A DREAM ed eventualmente chiamare live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Credevo non fosse necessario, ma alcune domande che hanno fatto mi costringono a chiarire che tutto GRATIS. Nessuno deve pagare nulla né tantomeno cedere edizioni musicali per postare i propri video o partecipare ai miei programmi. È sempre stato così e sempre lo sarà. So che questo non accade in quasi nessuno dei contest in cui si iscrivono ragazzi che sperano di avere visibilità. Ma qui è diverso.

FRANCESCO CAMIN ha colpito la redazione per un brano stupendo “Madre” su cui ha “vestito” un video altrettanto incredibile. D’altra parte è reduce della vittoria nel Premio Lucio Dalla 2021, dopo aver vinto il Premio Lunezia nel 2013. Così lo abbiamo invitato in diretta nella prima puntata di WE HAVE A DREAM il 12 ottobre. Ecco il video integrale di quel collegamento con il clip di “Madre”

FRANCESCO CAMIN WE HAVE A DREAM

Durante la diretta di WE HAVE A DREAM mi è venuta la curiosità di sentirlo dal vivo e gli ho proposto di venire al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, cosa che è accaduta solo sei giorni dopo. Ecco il suo live nella puntata del 18 ottobre

FRANCESCO CAMIN Barone Rosso

Ed ecco una bio che lo racconta:

Francesco Camin è un cantautore e musicista trentino, classe 1988. Laureato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e successivamente in Scienze Forestali e Ambientali all’Università di Padova.

Nel 2011 si diploma al CET, la scuola di Mogol, dopo aver frequentato il corso di composizione di musica pop sotto la guida di Giuseppe Barbera.

Nel 2013 è vincitore delle Nuove Proposta al festival “Premio Lunezia” e grazie a questo traguardo inizia a lavorare con Michele Mondella.

La collaborazione Mondella porta alla pubblicazione di due singoli e alle selezioni finali di Sanremo Nuove Proposte con il brano “Scarpe strette”. Nel 2015 pubblica il suo primo EP, “Aria fresca” con sei brani inediti, tra cui “Vorrei vivere sopra gli alberi” la canzone vincitrice del Premio Lunezia.

Il disco viene promosso con uno spettacolo in coppia con un altro cantautore attraverso un tour nel centro- nord Italia. Nel 2017, all’interno dell’evento “L’autore, il mestiere della musica”, organizzato a Milano dalla storica Edizioni Curci Music Publishing, rientra tra gli otto migliori autori italiani emergenti.

Nel 2018 pubblica “Palindromi”, un nuovo disco con otto canzoni originali, pubblicato dall’etichetta Lady Lovely e distribuito in tutta Italia. Il tour del concerto dal vivo Palindromi Live arriva a toccare 12 province italiane, ad essere ospitato sul palco del Club Tenco di Sanremo durante il Festival di Sanremo 2019 e ad essere trasmesso su Rai Radio Live.

All’interno della versione fisica dell’album ci sono due dischi, uno che suona e uno che germoglia davvero se messo sotto terra.

Con questo progetto infatti Francesco ha scelto di mettere la sua musica a servizio di una divulgazione che intrecciasse una visione scientifica e spirituale della Natura, mettendo in campo le sue competenze tecniche e il suo lavoro nella ricerca spirituale.

Nel 2019 vince il primo premio “Strike! Storie di giovani che cambiano le cose”, un evento organizzato dalle politiche giovanili del Comune di Trento.

Nella stessa occasione vince anche l’ulteriore “Premio storytelling” consegnato da una commissione di Edizioni Einaudi e Scuola Holden di Torino.

A dicembre 2020 pubblica Etere, un album di cover acustiche per omaggiare quattro artisti italiani e quattro artisti internazionali che con la loro musica hanno accompagnato i suoi passi dall’infanzia fino ad oggi ( da Cat Stevens ad Elton John, da Fabio Concato a Samuele Bersani). Il 21 gennaio 2021 pubblica il nuovo singolo Madre, canzone premiata a Roma alle finali del Festival della Musica Italiana di New York, e inserita all’interno del programma Esordi su Rai Radio 2.

Nel mese di giugno 2021 Francesco vince l’ottava edizione del Premio Lucio Dalla a Roma.

Nel mese di settembre 2021 il videoclip di Madre entra nella lista nomination come miglior videoclip italiano per il premio PIVI, all’interno del circuito MEI, in gara con Colapesce e Dimartino, Gazzelle, Madame e altri artisti nazionali.

Il 24 settembre 2021 pubblica il nuovo singolo intitolato Grazie e distribuito con edizioni Blu Music International.

www.redronnie.tv