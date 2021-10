Imma Tataranni 2 ha debuttato il 26 ottobre su Rai1 con la prima parte della nuova stagione. Stavolta la programmazione sarà divisa in due volumi e accompagnerà il pubblico per quattro prime serate quest’autunno e altrettante già previste nel 2022.

Imma Tataranni 2 arriva dopo l’enorme successo di pubblico riscosso dalla prima stagione nel 2019. Vanessa Scalera torna nei panni del sostituto procuratore di Matera, mentre Massimiliano Gallo è Pietro De Ruggeri, suo marito, e Alessio Lapice è Ippazio Calogiuri, braccio destro della giudice nelle sue indagini. Inoltre Alice Azzariti è Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro, mentre Barbara Ronchi è Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe, Carlo Buccirosso è il procuratore capo Alessandro Vitali.

Le riprese di Imma Tataranni 2 sono state effettuate principalmente a Matera e in altre cittadine della Basilicata, location naturale delle indagini della protagonista, liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia, editi da Einaudi: per questa seconda stagione sono stati adattati i libri Via del riscatto, Rione Serra venerdì, Maltempo e Come piante tra i sassi. Scritt da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo, con la collaborazione di Francesco Amato, le storie di questa seconda edizione vedono ancora Imma Tataranni percorrere in lungo in largo per la Basilicata sulle tracce di sospettati e presunti colpevoli.

Alla presentazione di Imma Tataranni 2, alla domanda su un’eventuale terza stagione, la protagonista Scalera ha risposto in modo vago ma senza escludere la possibilità di continuare ad interpretare la procuratrice nata dalla penna di Venezia: “Intanto vediamo come va la seconda e poi capiremo se tutti saremo disposti a continuare questa avventura”.

Imma Tataranni 2 è in onda dal 26 ottobre alle 21.25 su Rai1, con quattro prime serate ogni martedì: gli episodi sono disponibili anche in streaming su Raiplay.