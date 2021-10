Memo Remigi in slip a Oggi è un Altro Giorno. Si è aperta con lui la puntata del programma condotto da Serena Bortone in onda su Rai1 tutti i pomeriggi, anche in questo lunedì, l’ultimo di ottobre. La padrona di casa ha lanciato la sua apertura sulle note della Febbre del Sabato Sera con i suoi giovani collaboratori pronti a ballare intorno a lei e con Memo Remigi sullo sfondo.

Il maestro non è presente in studio ma è in collegamento per salutare il suo pubblico e annunciare che sarà assente per qualche giorno perché in quarantena. Serena Bortone ci ha tenuto a precisare che il maestro è finito in un tracciamento, non quello di Mietta, perché contatto di positivo e quindi, nonostante il tampone negativo, dovrà rimanere a casa e lontano dallo studio.

Al suo posto, al piano, ci sarà Agostino Penna che saluta il maestro ma la novità importante e sconvolgente di inizio puntata di Oggi è un Altro Giorno è proprio la performance di Memo Remigi. La padrona di casa lo ha invitato ad alzarsi e ballare la Febbre del Sabato Sera insieme a loro ma lui precisa che non può mostrarsi perché ha indossato giacca e cravatta ma in realtà sotto è in slip.

Alla fine Memo Remigi si alza e mostra le sue gambe nude sotto la camicia e le risate non mancano. Subito sui social il suo nome è finito in tendenza. Chi ha seguito Ballando con le Stelle 2021 sabato sa bene che Memo Remigi si è esibito proprio sulle note della famosa canzone, nei panni di John Travolta. Ecco il video del momento: