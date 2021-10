Mietta assente a Ballando con le Stelle 2021 per Covid. Passano le edizioni e anche il tempo ma, a quanto pare, lo spettro del Coronavirus continua a far paura a Milly Carlucci e i suoi. Questa sera, ad inizio puntata, è venuto a galla il fatto che la cantante, concorrente di questa edizione, non sarà presente proprio per via della sua positività al Coronavirus.

In apertura della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021, Milly Carlucci ha dato l’annuncio al pubblico confermando la positività di un concorrente e spiegando che è proprio Mietta quella che dovrà rimanere in panchina fino a quando la situazione non sarà rientrata. La cantante per fortuna è asintomatica, sta bene ed è apparsa in collegamento dall’albergo.

Al momento Mietta non può prendere parte al programma per ovvi motivi e anche il suo partner Maykel Fonts, finora risultato negativo ai tamponi rapidi, dovrà fermarsi e rimanere in quarantena. Per il ballerino si attende a breve il risultato del molecolare e se il risultato sarà negativo, il ballerino potrà tornare ad esibirsi in modo tale da consentire alla coppia di non essere eliminata automaticamente.

Non sappiamo altro al momento. La coppia formata da Mietta e Maykel Fonts continua ad essere votabile sui social ma il responso del tampone molecolare di quest’ultimo potrebbe segnare il loro destino e rovinare la settimana a Milly Carlucci. A quel punto bisognerà capire se ci sarà modo di sostituire la coppia oppure no.