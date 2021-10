Quali sono i più grandi successi di Katy Perry? Tra icona pop a pin-up, la cantautrice di Santa Barbara è esplosa come fenomeno mondiale dopo la super hit I Kissed A Girl, con quel mix audace di pop-rock, ammiccamenti sessuali e groove che oggi l’hanno resa una delle popstar di maggior riferimento degli ultimi 10 anni. Voce potente, artista camaleontica capace di sfoderare ballad strappalacrime ed elettropop d’impatto, Katy Perry sa far diventare una hit ogni suo singolo.

I Kissed A Girl (2008)

Il successo di un brano si misura non soltanto dai numeri delle vendite, ma anche dalle imitazioni. I Kissed A Girl è stato spesso oggetto di parodie – I Kissed A Dog, I Kissed A Pig, I Kissed A Boy – e anche di interessanti remix. Sebbene il mondo intero si fosse ripreso dalle t.A.t.u., l’allusione saffica del titolo e del testo aveva scandalizzato i benpensanti che avevano condannato la messa in radio del singolo.

Hot N Cold (2008)

Dalle atmosfere rock come nel singolo precedente, in Hot N Cold la cantautrice scherza sugli alti e bassi delle relazioni: “Cambi idea come una donna cambia vestito”. Il successo di Hot N Cold segue quello di I Kissed A Girl e consacra Katy Perry al ruolo di star mondiale.

Firework (2010)

Dance al suo stato più nobile, Firework ci mostra la parte più mainstream di Katy Perry, ma anche quella più positiva: con questo brano, infatti, l’artista di Santa Barbare invita alla consapevolezza e alla resilienza

California Gurls (2010)

Con California Gurls Katy Perry rende omaggio a Prince e alla musica house degli anni ’90, e lo fa in duetto con Snoop Dogg offrendo un brano pieno di groove e adrenalina.

Roar (2013)

Ancora power pop: questo brano ad alto potenziale (il ritornello si insinua in testa e non esce mai) non può mancare tra i più grandi successi di Katy Perry.