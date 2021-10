Nomi di un certo peso, tra gli ospiti de La Versione Di Fiorella. Il nuovo show di Fiorella Mannoia partirà da oggi, lunedì 25 ottobre, in seconda serata alle 23:15 su Rai 3. La cantante romana arriva dunque alla sua nuova avventura televisiva dopo La Musica Che Gira Intorno, ma a questo giro si spinge oltre.

La Versione Di Fiorella

La Versione Di Fiorella sarà un talk show con al centro la musica, ma non solo. Fiorella Mannoia, per questo nuovo format, si ispira all’Almanacco Del Giorno Dopo andato in onda dagli anni ’70 e gli anni ’90. Durante il programma verranno discusse le ricorrenze del giorno, spostando l’attenzione dai temi più leggeri a quelli più impegnativi.

“L’idea l’ho proposta io”, dice Fiorella Mannoia all’Adnkronos confessando il paradosso del suo limite: la cantante, infatti, fa sempre fatica a ricordare le date e questo programma è una sorta di soluzione a questo problema. La Versione Di Fiorella andrà in onda 3 volte a settimana in seconda serata – il lunedì, il giovedì e il venerdì – e l’appuntamento ci terrà compagnia fino al febbraio 2022.

Durante la puntata andranno in scena approfondimenti, filmati di repertorio, musica, dibattiti e tanto altro. Gli ospiti non saranno relegati nel loro ruolo: i cantanti potranno improvvisarsi attori, gli attori potranno cantare e via discorrendo.

Gli ospiti de La Versione Di Fiorella del 25 ottobre

Gli ospiti de La Versione Di Fiorella del 25 ottobre saranno il cantautore Caparezza, il giornalista Sigfrido Ranucci e lo chef Gennaro Esposito. Tra le presenze fisse, invece, ci saranno la band di Fiorella Mannoia, il comico Stefano Rapone e la scrittrice Ilaria Gaspari.

Tra gli argomenti trattati nella seconda serata di oggi ci sarà la giornata della pasta (World Pasta Day) che ricorre proprio il 25 ottobre, ma anche la commemorazione dell’atleta Abebe Bikila morto il 25 ottobre 1973 e tanti altri anniversari.