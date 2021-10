Tragica morte sul set di Rust, il film western con protagonisti Alec Baldwin e l’amato Jensen Ackles di Supernatural. Solo qualche giorno fa l’attore ha condiviso sui social alcune foto dal set del film raccogliendo le congratulazioni e i mi piace di amici, colleghi e fan ma oggi, ad oscurare quella felicità, è arrivata una terribile notizia.

Al momento la dinamica di quello che è successo è poco chiara ma sicuramente possiamo dire che Jensen Ackles se l’è cavata per un pelo e con lui anche i suoi colleghi sul set. Lo stesso non possiamo dire per la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni, e il regista Joel Souza presenti sul set del film western in New Mexico.

il dipartimento dello sceriffo di Santa Fe ha confermato giovedì sera che Alec Baldwin ha “scaricato” la pistola di scena che ha ferito il regista Joel Souza e ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni. La donna è morta non molto tempo dopo essere stata trasportata in un ospedale ad Albuquerque, New Jersey, ieri pomeriggio mentre il suo collega rimane in un ospedale locale anche se la prognosi resta riservata.

Il dipartimento ha fatto sapere che il “Sig. Baldwin è stato interrogato dagli investigatori e rilasciato” e che “Non sono stati depositati arresti o accuse”.

In un primo momento Deadline aveva riferito che i Criminal Investigator sono arrivati sulla scena al Bonanza Creek Ranch appena fuori Santa Fe poiché fonti avevano rivelato che un membro del cast principale aveva armato una pistola, colpendo un uomo, 48 e una donna, 42, sul set. L’intera location è stata messa sotto sequestro durante le indagini mentre l’uomo in questione è stato identificato come Alex Baldwin. Sembra che l’attore non fosse a conoscenza del tipo di munizioni presenti nella pistola. Al momento la produzione di Rust è stata interrotta e Jensen Ackles non ha ancora commentato la notizia sui social.