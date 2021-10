La crescita dello shopping online è un fenomeno consolidato, che tra l’altro non riguarda più solamente le fasce di età più giovani come accadeva in passato. Sicuramente in questa evoluzione di mercato hanno contribuito alcuni grandi nomi come Amazon o eBay, ma anche altri negozi ottengono dei buoni posizionamenti. Ma esiste anche un’altra ragione che ha permesso ad un numero di persone sempre maggiore di avvicinarsi agli e-commerce, stiamo parlando dei coupon sconto digitali, che ormai nessun e-shop ne può più fare a meno. Un sistema di marketing potente che attrae a sé nuovi clienti, supportato da importanti portali che li raccolgono come Topnegozi con codici sconto 2021 creati ad hoc per tutti da usare gratis.

Shopping online 2021 in crescita

Le persone che si sono avvicinate ed acquistano regolarmente sugli shop online, negli ultimi anni sono in continuo aumento. I motivi di questo successo sono molteplici, ma principalmente includono due fattori: il risparmio e il maggior assortimento. Nel primo caso, solitamente sugli e-commerce è possibile trovare prezzi mediamente inferiori rispetto alla distribuzione tradizionale.

Questo è possibile perché l’infrastruttura di approvvigionamento e vendita richiede minori investimenti se paragonati a quelli necessari per i negozi fisici, e questo si traduce appunto in un risparmio per il cliente. Oltre a questo, anche la maggiore scelta che quest’ultimo ha a disposizione in termini di numero e varianti degli articoli sicuramente è un fattore da non trascurare.

Cosa sono i codici sconto

Abbiamo detto che uno dei fattori che ha contribuito alla crescita del settore degli shop online è rappresentato dai codici sconto. Ma cosa sono esattamente? Chiamati comunemente anche coupon, i codici sconto non sono altro che dellestringhe alfanumeriche che danno diritto a delle agevolazioni di varia natura sull’e-commerce prescelto, variabili a seconda del tipo di promozione messa in atto dal venditore.

Un coupon sconto online in alcuni momenti potrebbe dare diritto a uno sconto su tutto il sito, oppure su un determinato prodotto o magari permettere di usufruire di alcuni vantaggi sulle spedizioni. Qualsiasi sia il beneficio ottenibile da un codice promozionale però, per il cliente rappresenterà sempre e comunque un’occasione di ulteriore risparmio da sommare ai vantaggi dello shopping online.

Perché tutti cercano i codici sconto per ordinare

I codici sconto rappresentano un vantaggio per il consumatore, ovvero la possibilità di ottenere un risparmio. Ma il loro successo non è dovuto solamente al discorso economico, ma anche alla semplicità che ne contraddistingue il funzionamento. Chiaramente il procedimento per utilizzarli può variare leggermente a seconda dello shop online, ma in linea di massima gli step sono sempre gli stessi.

Innanzitutto è opportuno sapere che i coupon sconto sono disponibili su numerosi portali specializzati come già detto in precedenza. Una volta appuntato il codice, sarà sufficiente recarsi tra le pagine del negozio prescelto, mettere nel carrello i prodotti d’interesse, e procedere con la fase di checkout, ovvero quella del pagamento. A questo punto basterà inserire nell’apposito campo del form il codice per vedersi riconosciuta l’agevolazione prevista.

Dove si possono trovare i codici sconto

Come aumenta costantemente il numero degli shop, è in crescita anche quello dei portali specializzati dove è possibile trovare i coupon sconto. Come detto, il funzionamento è molto simile per tutti, ma alcuni più di altri offrono una scelta più ampia. Tra i migliori oltre al già citato Topnegozi.it, abbiamo testato i codici sconto di Groupon, Cuponation e di Scontiecoupon che suggeriamo.

In questi siti si possono reperire codici sconto e coupon sempre aggiornati dei più importanti negozi di elettronica, abbigliamento, sport, casa, elettrodomestici, ma anche hotel, viaggi, e voli aerei.

Codici sconto di grandi e-commerce come Amazon, eBay, Mediaworld, Bershka e Douglas giusto per citarne alcuni.

Come inserire un codice sconto

Una volta identificato il codice d’interesse basterà cliccare sul pulsante preleva codice per poi copiarlo. A quel punto si verrà reindirizzati sullo shop online prescelto, e sarà possibileproseguire in maniera tradizionale con i propri acquisti, ovvero inserendo i prodotti nel carrello e proseguire aggiungendo il codice prelevato prima del pagamento. A questo punto, nel carrello verrà applicata l’agevolazione in maniera automatica, che si tratti di uno sconto o di un vantaggio sulle spedizioni, piuttosto che sull’acquisto di un secondo o terzo articolo.

Come detto, ciò che contraddistingue i portali di codici sconto in generale, è proprio la semplicità con cui è possibile usufruire degli sconti in maniera del tutto gratuita.