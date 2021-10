Jovanotti firma la sigla di A Casa Tutti Bene, la nuova serie TV di Gabriele Muccino che già vedeva la partecipazione della cantante salentina Emma Marrone.

Se Emma Marrone parteciperà nei panni di attrice, la sigla iniziale è stata invece affidata a Lorenzo Jovanotti che ha anche avuto la possibilità di guardare le prime tre puntate della serie per la quale ha composto un brano inedito.

A Casa Tutti Bene viene presentata giovedì 21 ottobre alla Festa del Cinema di Roma e sarà disponibile per la visione su Sky a dicembre, per confermare il successo del film omonimo, a 3 anni dalla sua pubblicazione.



Se tre anni fa infatti usciva il film A Casa Tutti Bene, entro la fine del 2021 i fan potranno guardare la relativa serie TV che arriva sul piccolo schermo portando con sé la musica di Jovanotti, attualmente a lavoro su nuovi progetti discografici che includeranno anche un tour dal vivo nel 2022.Tra le prime date, un evento nella città di Barletta, praticamente già confermato.

Jovanotti e Gabriele Muccino sono amici di vecchia data. Quando l’artista è stato invitato a comporre la sigla della nuova serie TV Sky, non poteva che accettare con grande entusiasmo. “La sigla dei titoli di testa l’ho fatta io, con moltissimo piacere”, le parole di Jovanotti nel confermare la collaborazione con Muccino.

Ma per ascoltare la canzone bisognerà aspettare il mese di dicembre, dopo le prime anticipazioni che arriveranno oggi dall’evento di presentazione alla Festa del Cinema di Roma. A comunicare il tutto sui social è stato Jovanotti questa mattina che ha condiviso il suo personale in bocca al lupo per Muccino.

“La sigla dei titoli di testa l’ho fatta io, con moltissimo piacere, su invito di Gabriele e in collaborazione con il grande musicista il maestro Paolo Buonvino, autore della colonna sonora. A chi mi ha chiesto come è questa serie (ho visto le prime tre puntate) ho risposto È MUCCINO IN PUREZZA MUCCINO AL CUBO MUCCINO TOTALE! Forza Gabri facci impazzire tutti come sai fare tu!!!!”