Jovanotti a Barletta nel 2022 con il Jova Beach Party per due appuntamenti estivi da non perdere: lo comunica il sindaco della città, Cosimo Cannito, sui social.

Era già noto che l’artista stesse lavorando ad un grande evento da programmare per l’estate 2022 ma aveva spiegato di non voler anticipare molto ai fan. Lo avrebbe fatto solo quando tutto sarebbe stato confermato al 100%, dopo la certezza della ripresa dei concerti e degli spettacoli in presenza post pandemia covid-19.

“Ve lo racconterò solo quando avremo la sicurezza di poterlo realizzare al cento per cento e come si deve. L’idea di costruire delle feste incredibili con ospiti amici italiani e internazionali a condividere l’esperienza della musica selvatica mi accelera il battito solo a pensarci”, aveva scritto l’artista nel svelare lavori su un “grande progetto” top secret. “Non vi nascondo che con la mia squadra stiamo lavorando a un grande progetto per l’estate 2022”, aveva aggiunto, pubblicando una foto dal Jova Beach Party conclusosi due anni prima, una grande festa sulle spiagge italiane dalle dimensioni inimmaginabili fino a quel momento.

Il Jova Beach Party verrà replicato.

Jovanotti a Barletta nel 2022 terrà due concerti in spiaggia e le date sono già note: si tratta del 29 e del 30 luglio 2022. Quanto alle informazioni sui biglietti, bisognerà attendere almeno l’inizio del prossimo anno.

Intanto è certo che la città di Barletta ospiterà, di nuovo, il Jova Beach Party. Le due date saranno in esclusiva regionale, ovvero sono queste le uniche tappe in Puglia per la tournée 2022 di Jovanotti.

“Questa mattina abbiamo deliberato il nostro pieno sostegno a due appuntamenti di grande richiamo nazionale che garantiranno visibilità, turismo e nuove economie per la nostra città. Continuiamo a lavorare per il bene della nostra amata”, scrive il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, su Facebook, orgoglioso di poter confermare l’effettivo svolgimento del doppio evento.