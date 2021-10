Riaprono i teatri e vengono annunciate le date di Casanova Opera Pop, la nuova opera di Teatro Musicale concepita da Red Canzian e al quale ha lavorato negli ultimi due anni.

Con la riapertura dei teatri al 100% della capienza, Casanova Opera Pop è pronta al tour che dal 21 gennaio al 13 marzo 2022 lo porterà in alcuni dei principali teatri d’Italia.

Il primo spettacolo andrà in scena a Venezia, in Prima assoluta al Teatro Malibran il 21, 22 e 23 gennaio; poi Casanova Opera Pop si sposta al Teatro Creberg di Bergamo il 28 e 29 gennaio, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a Udine dall’1 al 3 febbraio, al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 9 al 20 febbraio, al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso nella settimana dal 22 al 25 febbraio e al Teatro Alfieri di Torino dall’8 al 13 marzo.

I biglietti per tutte le date, con una speciale promozione “early bird” su Milano per chi acquista entro il 15 novembre, sono in prevendita a partire dalle ore 12 di giovedì 21 ottobre, nei circuiti vendita Ticketone.it, Vivaticket.com e sui siti dei diversi teatri, nonchè attraverso il sito ufficiale dello spettacolo www.casanovaoperapop.it.

“Sono stati due anni molto lunghi e difficili per chi come noi vive delle emozioni procurate dalla musica dal vivo, del salire sul palco per farsi abbracciare dal calore del pubblico” – racconta Red Canzian.

“Difficili dal punto di vista emotivo e dal punto di vista pratico, per tanti professionisti e collaboratori con i quali eravamo abituati a condividere non solo la passione e il successo ma anche le economie del nostro lavoro”, le sue parole sull’interruzione delle attività live a causa della pandemia covid-19.

“Per questo, quando tutto si è fermato, dopo un primo periodo di incertezza dovuta alla situazione sanitaria e alla necessaria attesa, ho voluto fortissimamente partire con la pre-produzione e la messa a punto di questo progetto su Casanova e sulla Città di Venezia che cullavo da anni, senza aspettare di sapere quando i luoghi della musica avrebbero finalmente riaperto e ci avrebbero permesso di metterlo in scena di fronte al pubblico”, prosegue, raccontando l’incertezza che si è trasformata in lavoro per la messa a punto di Casanova Opera Pop.

“E la scommessa è vinta: alla riapertura attuale ci facciamo trovare pronti con uno spettacolo che non temo definire maestoso, una produzione tutta italiana, alla quale negli ultimi 20 mesi ha lavorato a pieno regime e con un entusiasmo commovente un team di oltre 50 persone, eccellenze e professionalità altrimenti costrette come tanti del nostro settore a un riposo forzato e doloroso”.

Il cast

Casanova Opera Pop porta in scena 21 performer selezionati fra attori-cantanti e ballerini-acrobati, attraverso una serie di audizioni che hanno visto oltre 1700 adesioni. Il regista Emanuele Gamba, Red, Phil Mer e Chiara Canzian hanno lavorato sull’esecuzione della parte musicale e del testo e sulla scelta di timbri vocali e di fisicità che avrebbero dato voce e corpo ai personaggi per come erano stati immaginati.

Fanno parte del cast: Gian Marco Schiaretti, Angelica Cinquantini, Manuela Zanier, Paolo Barillari, Jacopo Sarno, Roberto Colombo, Antonio Orler, Silvia Scartozzoni, Rosita Denti, Alice Grasso.

Il cast si completa con 10 ballerini acrobati, un corpo di ballo composto da Mirko Aiello, Cassandra Bianco, Alberto Chianello, Eleonora Dominici, Federica Esaminato, Mattia Fazioli, Filomena Fusco, Raffaele Guarino, Vittoria Markov, Olaf Olguin.

Il team artistico

La regia di “Casanova Opera Pop” è affidata a Emanuele Gamba. Le coreografie portano in scena lo stile guerriero di Martina Nadalini e Roberto Carrozzino. Le composizioni musicali sono scritte da Miki Porru, arrangiate da Phil Mer, registrate l’Orchestra Sinfonica di Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Carmelo Patti.