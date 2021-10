Achille Lauro in Anni Da Cane con un duplice ruolo. L’artista interpreta uno dei brani della colonna sonora, un inedito la cui uscita è prevista per venerdì 22 ottobre per accompagnare il lancio del film. Il brano sarà disponibile in tutti gli store digitali e in radio.

Io E Te è il brano che Achille Lauro ha scritto ed interpretato appositamente per il film. Da questo venerdì sarà disponibile per l’ascolto, anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Io E Te è stato scritto da Achille Lauro appositamente per il film Amazon Original Anni Da Cane ed inaugura la serie di grandi collaborazioni tra l’artista e Amazon Studios. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

È “un film alla Godard” la nuova ballad di Achille Lauro. All’interno del brano inedito tutta l’amarezza del sentimento adolescenziale più acerbo e intenso. Il vizio della passione. L’amore maledetto dell’ultima sigaretta.

La canzone accompagna il lancio del film che vede Achille Lauro presente in una duplice forma. Oltre ad aver scritto ed interpretato il brano, Achille Lauro in Anni Da Cane recita per un cameo.

Anni Da Cane

Anni Da Cane è un film di Fabio Mollo, prodotto da Notorious Pictures, disponibile dal 22 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video. Achille Lauro è la penna e la voce del brano inedito Io E Te ma anche interprete di un cameo. Anni Da Cane è il primo film Amazon Original italiano, di genere Young Adult. La commedia è diretta da Fabio Mollo e scritta da Alessandro Bosi e Mary Stella Brugiati.

La trama racconta le vicende della protagonista Stella e della sua vita stravolta da un incidente. La pellicola prende il titolo dal fatto che Stella teme di dover contare i suoi anni come quelli dei cani.