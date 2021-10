Sarà disponibile nei negozi tra poche settimane Tiziano Ferro – Rosso Relativo Anniversary Edition in due versioni: la versione standard e la versione in box con vinili LP 33 giri. L’occasione sono i 20 anni dal disco d’esordio di Tiziano Ferro.

Rosso Relativo, il primo album di inediti di Tiziano Ferro, veniva rilasciato il 26 ottobre 2001. Compie adesso 20 anni e Carosello Records lo celebra con una versione speciale per l’anniversario. Veniva anticipato dal singolo Xdono, pubblicato il 22 giugno 2001, una vera e propria hit che portò Tiziano a varcare subito i confini nazionali.

Rosso Relativo, come tutti gli album successivi di Tiziano Ferro, venne realizzato anche in versione spagnola. Rojo Relativo sarà disponibile nel box celebrativo per i 20 anni del disco. Di seguito tutti i dettagli e i contenuti.

Tiziano Ferro – Rosso Relativo Box Anniversary Edition

Tiziano Ferro – Rosso Relativo Box Anniversary Edition sarà disponibile dal 29 ottobre al prezzo consigliato di 56,55 euro. Si tratta di un cofanetto esclusivo per celebrare i 20 anni dall’uscita dell’album d’esordio di Tiziano Ferro, Rosso Relativo, che conteneva la celebre hit Xdono.

Il cofanetto sarà disponibile in formato vinile 180gr e comprende tre LP 33 giri, contenenti gli album Rosso Relativo, Rojo Relativo e Rosso Relativo – Extra, in versione rimasterizzata.



Rosso Relativo è l’album originale in italiano; Rojo Relativo è l’album in lingua spagnola pubblicato in Spagna e nel Latin America. Nel disco Extra sono incluse le versioni internazionali dei singoli dell’album: Xdono, Rosso Relativo e Imbranato sono qui presenti in lingua francese, inglese e portoghese, oltre a delle originali versioni remixate e ad un singolare outtake della primissima incisione dell’album.

Tiziano Ferro – Rosso Relativo Anniversary Edition

Tiziano Ferro – Rosso Relativo Anniversary Edition sarà disponibile dal 5 novembre al prezzo consigliato di 24,25 euro. Contiene 2 CD, uno dei quali è l’album in versione italiana Rosso Relativo.