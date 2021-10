“Si piange e si mangia tanto”, dice Anna Tatangelo a Verissimo per rispondere alla domanda di Silvia Toffanin sul suo format Scene Da Un Matrimonio. E per questioni di matrimonio, storie d’amore, relazioni e gossip la cantante di Sora è stata spesso sotto i riflettori indiscreti dei paparazzi. Nell’ultima apparizione a Verissimo Anna aveva risposto a metà sulla presenza di un nuovo amore dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio.

Oggi è un fatto: Anna Tatangelo vive il suo amore con Livio Cori: “Ci hanno beccati insieme”, dice rassegnata. “Oggi sto molto bene, lui mi fa ridere e sorridere”. Una relazione, la loro, che ha subito le conseguenze del lockdown e dei tempi necessari ad Anna per riaprire il suo cuore. Poi la scelta di pubblicare una foto insieme sui social, e tutto è diventato ufficiale.

Il nuovo amore di Anna Tatangelo è una ritrovata felicità: la cantante di Sora è innamorata della vita, di Livio, della sua famiglia e di suo figlio Andrea. A proposito di famiglia, Silvia Toffanin legge a sorpresa una lettera del padre, suo motivatore personale nonché uomo pieno di energia e affetto. Anna Tatangelo si commuove, piange pensando al tempo che passa e alle distanze che spesso la tengono lontana dai suoi affetti. “Non manca occasione in cui torno a Sora”, dice convinta per sottolineare l’importanza della sua famiglia nella sua vita.

C’è, poi, la nota dolente, o il tasto più scomodo: Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo sa che prima o poi arriverà questa domanda, e dalla fine del loro matrimonio si è espressa pochissimo sul tema. Oggi si ritrova a rispondere a quella domanda: “Hai saputo che Gigi aspettava un figlio solo dai giornali, è vero?”.

Anna annuisce con un’espressione di stizza e prova a commentare:

“Io sono una mamma, devo proteggere Andrea e farò di tutto per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in certi meccanismi”.