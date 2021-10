La disponibilità di PS5 è ancora scarsa, tanto che le nuove scorte, sempre poche, si esauriscono alla velocità della luce non appena tornate in stock. Una bella notizia, che farà sicuramente piacere agli utenti che già ne posseggono un’unità (così come a quelli che riusciranno ad ottenerla prima o poi) riguarda il supporto di Apple Music a bordo della next-gen console di Sony.

Stando a quanto riportato da ‘eurogamer.net‘, c’è un’immagine che attesta la prossima disponibilità del servizio di streaming musicale della mela su PS5 in merito al procedimento di attivazione di un nuovo account (seppur non sia possibile, per adesso, completare la procedura essendo il download riservato solo a PS4). Sono state effettuate anche altre prove, e pare che il download di Apple Music viene proposto sulla console quando si imposta il mercato USA. L’azienda californiana potrebbe essere pronta a rilasciare l’applicazione su PS5, proprio come già avvenuto con Apple TV (disponibile sia per PS5 che per PS4).

Non ci resta che attendere l’arrivo di Apple Music su PS5, sperando anche che la console del colosso nipponico veda aumentata la propria produzione per mettere definitivamente la parola fine alla sua introvabilità. Voi, dal canto vostro, preparate tutto l’occorrente affinché possiate riuscire ad accaparrarvene un’unità in tempo, non appena disponibile. Potreste, per esempio, attivare la prova gratuita dell’abbonamento ad Amazon Prime (se non siete già clienti), e sperare che nel giro di questi 30 giorni la console torni in stock sull’e-commerce di Bezos; preparate anche la carta di credito con il credito sufficiente ad acquistarla, e sperate di essere al posto giusto al momento giusto non appena torna disponibile. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.