L’Ispettore Coliandro 9 ci sarà? È ciò che si chiedono gli spettatori dopo aver visto il finale dell’ottava stagione. Il personaggio interpretato da Giampaolo Morelli piace al pubblico per il suo essere goffo e imbranato, anche un po’ piacione. In ogni caso, abile nel cacciarsi nei guai quanto a risolvere i casi più complicati.

Lo scrittore e ideatore della fiction Carlo Lucarelli ha ammesso che non è facile scrivere un personaggio come Coliandro, e ogni anno c’è sempre una nuova sfida da affrontare. “I fan pretendono, intimano e minacciano di essere stupiti, tutte le volte e sempre di più”, ha affermato nelle note d’autore.

Nelle parole di Lucarelli c’è l’intenzione di voler proseguire con nuove storie, ma non si è sbilanciato più di tanto. Invece, i registi della fiction, i Manetti Bros, sono stati più aperti alla possibilità di realizzare L’Ispettore Coliandro 9, come hanno dichiarato nelle note di regia: “Impossibile stancarsi di farlo perché L’Ispettore Coliandro è una serie che ha due caratteristiche magiche e uniche. La prima è che è un personaggio perfetto, stimolante, profondo, sfaccettato e “vero”. La seconda caratteristica è l’impostazione narrativa che permette a questa serie di essere quasi paragonata a una vera e propria collana di film”.

E cosa ne pensa il protagonista, Giampaolo Morelli? In un’intervista con Repubblica si è detto legato al personaggio che interpreta da ormai diversi anni, e sente di essere maturato insieme a lui:

Io a Coliandro devo tutto, fino a quando il fisico regge vestirò i suoi panni. All’inizio della serie avevo 28 anni, ora ne ho 46. È un ruolo faticoso. Poi certo, in questi anni mi ha dato e mi ha tolto. C’è stato un momento in cui essere Coliandro mi ha ostacolato, probabilmente altri ruoli faticavano ad arrivare e quando la serie si è fermata ho lavorato poco o niente. Per fortuna tutto è ripartito e Coliandro è stato compreso. Nella sua attualità.

Insomma, c’è tanta voglia di andare avanti, ma ancora nessuna conferma dalla Rai su L’Ispettore Coliandro 9.