Si concludono le indagini del poliziotto più imbranato della tv con l’ultima puntata de L’Ispettore Coliandro 8. Stasera 13 ottobre cala il sipario sull’ottava stagione della serie di successo di Rai2, ideata da Carlo Lucarelli e con protagonista Giampaolo Morelli.

Ecco la sinossi del quarto, nonché ultimo, appuntamento dal titolo Kabir Bedi:

Su richiesta dell’amico Amid, Coliandro indaga sulla nipote Jamila, una giovane pakistana appena arrivata a Bologna e apparentemente legata a un gruppo integralista. Nulla è però come sembra: la ragazza è una spia dei servizi segreti francesi, venuta in Italia sotto copertura per sventare un traffico di droga. I due inizieranno allora a collaborare, smascherando anche il doppiogioco di un agente dell’antiterrorismo.