Riprende ad aggiornarsi il OnePlus Nord 2, dopo essere rimasto fermo ai box per qualche settimana. Il device sta accogliendo, infatti, la OxygenOS 11.3.A.11, che porta con sé la patch di sicurezza di settembre 2021 ed alcuni miglioramenti relativi a fotocamera, connettività e batteria. Prima di continuare a descrivervi l’aggiornamento che sta interessando il OnePlus Nord 2, vi ricordiamo che il produttore cinese ha iniziato a presentare la nuova interfaccia OxygenOS 12, contraddistinta da una serie di importanti novità dal punto di vista del design, e che arriverà anche a bordo del OnePlus Nord 2 in futuro (ancora non sappiamo quando dal momento che la Open Beta è stata, per adesso, rilasciata solo a bordo dei top di gamma attuali, sebbene sia in programma anche per alcuni device di fascia media, compreso il OnePlus Nord 2).

La OxygenOS 11.3.A.11 distribuita sul OnePlus Nord 2 riduce i consumi energetici in alcuni frangenti specifici (cosa sempre gradita, in quanto la batteria è un’alleata preziosa, a cui proprio non si può rinunciare durante il corso della giornata), ottimizza alcuni dei test impiegati dal sistema, aggiorna le patch di sicurezza alla release di settembre 2021 e risolve problemi noti, oltre a migliorare la stabilità generale dell’OS. Migliora anche l’effetto HDR in alcune condizioni di scatto, e la stabilità della connessione di rete (tutte novità che non possono esseree prese sotto gamba).

Un dispositivo che ha ancora molto da offrire il OnePlus Nord 2, vostro al prezzo di 399 euro nella versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, oppure a 499 euro in quella con 12GB di RAM e 256GB di storage, sempre su Amazon. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

