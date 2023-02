Se siete propensi all’acquisto di un nuovo smartphone di fascia media, del marchio OnePlus e con un buon rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta su Amazon di oggi, giovedì 23 febbraio, del OnePlus Nord 2 5G (2021). Il dispositivo risulta in super sconto del 26% al prezzo di 369 euro (invece di 499 euro di listino), nel colore Grey Sierra e nel taglio di memoria con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme i principali dettagli tecnici.

Il OnePlus Nord 2 5G mostra un display Fluid AMOLED da 6,43 pollici (1080 x 2400 pixel) con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, lo schermo Smart Ambient sfrutta l’intelligenza artificiale e la tecnologia di rilevamento della luce per ridurre i riflessi sul display. Sotto la scocca troviamo l’ottimo processore Dimensity 1200-AI di MediaTek, abbinato a 12GB di memoria RAM e da 256GB di storage interno ed è alimentato da una batteria da 4500mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 65W in grado di caricare il device da 1 al 100% in soli 30 minuti.

Lato software, il OnePlus Nord 2, oggi in super sconto su Amazon, lavora sull’interfaccia OxygenOS 11.3 veloce e fluida basata su Android 11 OS. Quanto al comparto fotografico il dispositivo presenta sul retro un modulo con tripla fotocamera, di cui il sensore principale è da 50MP con 119°, con un ultra-grandangolo e stabilizzazione ottica delle immagini (OIS). Insomma, la fotocamera è da flagship, davvero eccezionale e in grado di offrire sempre foto top in qualsiasi tipo di illuminazione, anche di sera. Infine, sotto il display troviamo un sensore di impronte digitali.

