La settimana scorsa uno sfortunato utente indiano ha visto surriscaldarsi il proprio OnePlus Nord 2, che è finito per esplodere quando ancora si trovava nella tasca dei suoi jeans (immaginate, quindi, lo spavento e le ustioni procurate) Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il fatto è stato raccontato da un amico della vittima, che ha pubblicato su Twitter alcuni scatti a dimostrazione dei datti patiti dal dispositivo e dell’ustione che ha, purtroppo, riportato la gamba dell’utente. Il OnePlus Nord 2 in questione è stato subito ritirato dal produttore cinese, che lo ha inviato ai propri laboratori per capire cosa possa esserci stato dietro l’incidente.

Come vi dicevamo, l’utente, al momento dell’esplosione, aveva in tasca il OnePlus Nord 2, ed era intento a pedalare sulla sua bicicletta in una giornata, tra l’altro, anche molto fredda. Il device, a detta dell’utente, fino a quel momento non aveva mai lamentato problemi di surriscaldamento. Il team di OnePlus, una volta venuto a conoscenza dell’accaduto, si è subito preoccupato di ritirare il prodotto per spedirlo ai propri laboratori e cercare di capire, in questo modo, la causa del surriscaldamento e della successiva esplosione, provvedendo anche al rimborso della spesa sostenuta dal cliente per l’acquisto del dispositivo ed al pagamento delle spese mediche (l’utente ha riportato ustioni di secondo grado e si trova adesso in degenza ospedaliera, per motivi che non stiamo qui a spiegarvi).

Il OnePlus Nord 2, tra l’altro, si era già reso protagonista di un episodio analogo mesi fa, ai danni di un avvocato indiano. Gli smartphone spesso si surriscaldano, bisogna stare molti attenti in quel caso e smettere di utilizzarli per periodo di tempo prolungati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.