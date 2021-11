Arrivano interessanti offerte a novembre, qui in Italia, per tutti coloro che sono interessati all’acquisto di OnePlus Nord 2 5G, considerando quanto abbiamo raccolto in queste ore in redazione. La situazione richiede un approfondimento in vista del Black Friday 2021, soprattutto in riferimento alle oscillazioni di prezzo per le due versioni disponibili sul mercato. Dunque, dopo aver analizzato le sue principali caratteristiche alcune settimane fa, vediamo come stiano evolvendo le cose oggi 8 novembre.

Analizziamo le offerte per OnePlus Nord 2 5G in ottica Black Friday 2021

Come stanno evolvendo le promozioni questo lunedì? Effettivamente, le offerte per OnePlus Nord 2 5G in vista del Black Friday 2021 iniziano ad essere particolarmente interessanti, se pensiamo al fatto che i principali store abbiano calato le proprie pretese. Dal negozio online del produttore, fino ad arrivare ad Amazon, ad esempio, è possibile procedere a 399 euro con la versione da 8 GB di RAM e 126 GB di memoria interna. Qualora abbiate determinate esigenze, dovrete salire di 100 euro con il modello da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Attenzione, però, perché combinando alcuni incastri potreste anche spendere di meno. Ad esempio, su Ebay questa mattina ho sfruttato la combo del prezzo scontato per OnePlus Nord 2 5G a 399 euro, con il 10% di sconto assicurato dalla piattaforma (non dallo store specifico). In questo modo, dunque, ho potuto portare a termine l’ordine con una spesa totale di poco inferiore ai 360 euro. Difficilmente raggiungeremo questi livelli di prezzo in occasione del Black Friday 2021, è giusto essere chiari da subito sotto questo punto di vista.

Allo stesso tempo, con un budget del genere sarà complicato assicurarsi un comparto hardware di questo tipo nelle prossime settimane. Dunque, occhi aperti, perché novembre potrebbe essere un mese caldissimo per tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare un OnePlus Nord 2 5G in Italia.