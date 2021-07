Gli smartphone 5G prenderanno ad esser molto più acquistati nel giro dei prossimi mesi, visto che, come riportato da ‘gsmarena.com‘, due terzi degli utenti che vorranno comprare un nuovo device nel giro del prossimo semestre si metteranno sulle tracce di un telefono con supporto alle reti di ultima generazione. Il report di Kantar non lascia dubbi a riguardo: su scala mondiale, c’è una tendenza spiccata particolarmente in Cina, dove il 91% dei soggetti si accingono a comprare smartphone 5G (il Giappone si collocata all’ultimo posto della classifica, visto che solo il 55% è a caccia di dispositivi di questo tipo).

Gli utenti, in ogni caso, sembrano intenzionati a non lasciarsi intimidire dal fatto che lo sviluppo delle infrastrutture 5G, stia procedendo un po’ a rilento ovunque (vuoi anche per la pandemia da Covid-19 che ha tenuto in stallo tutto il mondo). Pensate che dei primi 10 smartphone venduti in Cina, ben 7 sono 5G (che diventano 5 negli USA e 4 nell’area UE5). Il Covid-19 sta continuando a condizionare le vendite, anche se le persone sembrano maggiormente propense ad effettuare acquisti nei negozi dopo la campagna vaccinale. Per quanto riguarda la lotta tra OS, Android sta andando molto bene in Giappone grazie ad Oppo e Sharp, così come in Europa, dove Samsung sta facendo grandi cose. Il colosso di Seul non si sta facendo pregare nemmeno negli Stati Uniti ed in Australia, dove però iOS continua a farla da padrona.

Per quanto riguarda il 5G, c’è da dire che il 2021 dovrebbe essere l’anno del salto definitivo, anche se le cose non sembrano andare a gonfie vele in modo uniforme nella nostra penisola (ad ogni modo, la seconda parte dell’anno sarà certamente caratterizzata da un importante incremento delle vendite di smartphone 5G, almeno stando a quanto espresso dal report di Kantar). Potrebbe andare meglio nel 2022, vi faremo sapere.