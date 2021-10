Gli americani sono giunti a Napoli, ma questa volta non per salvarci da una guerra, bensì per portarsi via il ‘Magnifico’. Ebbene sì, il capitano Lorenzo Insigne è finito nel mirino della Major League Soccer americana e gli emissari a stelle e strisce sono giunti in città per lui. Come ben sappiamo, il futuro dell’attaccante azzurro nel club del presidente Aurelio De Laurentiis continua ad essere in forte dubbio. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno 2022, l’agente del calciatore e ADL si stanno incontrando per discutere sul da farsi, ma, come detto anche dal numero 24 stesso, la questione rinnovo non è affatto semplice.

Come riporta l’edizione giornaliera del quotidiano ‘Il Mattino’, qualcosa in queste ultime ore si sta muovendo: sul fantasista partenopeo si è avvicinata l’America, che, come ben sappiamo, è sempre alla continua ricerca di sfide interessanti e di stelle. Gli statunitensi potrebbero aver contattato Insigne attraverso emissari e intermediari, tanto da arrivare fino in città, perché gli Stati Uniti e la MLS sognano l’acquisto del campione d’Europa in carica. Insomma, così come è già successo con altri campioni italiani, vedi Giovinco, Nocerino e Pirlo, anche il capitano del Napoli potrebbe chiudere la carriera nella Major League Soccer.

Qualora Insigne dovesse rompere con il club azzurro per il mancato rinnovo ed accettare l’America, si tratterebbe di un clamoroso trasferimento, tra l’altro a parametro zero. Bisognerà, però, mettere in conto che il capitano partenopeo penserà sicuramente al prossimo Mondiale in Qatar a fine 2022 e questo potrebbe influire tanto sulla scelta di spostarsi oltreoceano. Insomma, sull’esterno d’attacco di Frattamaggiore non c’è solo l’interessamento di diversi e prestigiosi club europei, ma adesso anche gli americani provano a strappare lo scugnizzo napoletano elargendo una maxi offerta. Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi su questa delicata vicenda.