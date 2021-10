Granville Adams è morto. lasciando senza parole il mondo della televisione e del cinema. Famoso per il suo ruolo nella serie tv Oz della HBO, Granville Adams è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro e i colleghi e gli amici hanno confermato la notizia domenica sui social. Proprio all’inizio di quest’anno, lo showrunner e produttore esecutivo Tom Fontana e Dean Winters avevano lanciato un account GoFoundMe per aiutare l’attore a sostenere i costi per le cure mediche e le spese di soggiorno durate la sua battaglia contro il cancro.

Gli stessi avevano fatto sapere che Granville Adams stava sostenendo le spese astronomiche che l’assicurazione si rifiutava di pagare: “Vogliamo riunirci e mostrare a Granville il nostro amore saldando i conti di questo trimestre, dando a Granville un sostegno concreto nella sua lotta contro questa malattia”.

Alla fine però l’attore non è riuscito a vincere la sua battaglia e proprio Fontana e Winters gli hanno voluto dire addio sui social. Il primo ha condiviso una foto di Adams su Instagram con la didascalia: “Buonanotte, dolce principe voli di angeli ti cantano per riposare”. Il secondo, Dean Winters, ha scritto su Instagram:

“Il suo sorriso era contagioso, la sua risata era inebriante. Non ha mai parlato male di nessuno e sfido chiunque lo conosca a dire qualcosa di negativo su questo amico. Granville era amato, punto. … Un’anima umile e bella che ha appena elevato l’aldilà a un livello completamente nuovo. Ci mancherai amico mio. Tu sei mio fratello e io sono un essere umano migliore perché ti ho conosciuto RIP G.”

Anche Kirk Acevedo, che ha condiviso con lui il set di OZ, ha scelto i social per dirgli addio: “Ho perso mio fratello oggi dopo una lunga battaglia con il cancro. Non me la cavo bene con la perdita perché non la conosco… Stai tranquillo amico mio. Granville Adams”.

I lost my brotha today after a long battle with cancer.

I don’t do well with loss because I’m unfamiliar with it.



Yo Granny we’ll be chopping it up on the other side one day.



Until then…

Rest easy my friend.



Granville Adams🙏🏼 pic.twitter.com/mL04Mw4wjY — KID VICIOUS🔪 (@kirkacevedo) October 10, 2021

Granville Adams ha interpretato Zahir Arif in Oz per la HBO dal 1997 al 2003, è noto anche per aver interpretato l’agente Jeff Westby in Homicide: Life on the Street.