Bryan Adams in Italia nel 2022. L’ultima volta del cantautore canadese è stata nel 2019 con due date a Milano e Bologna per il tour promozionale di Shine A Light. A questo giro l’artista ritorna nel Belpaese con un nuovo disco, So Happy It Hurts in prossima uscita, anticipato dalla title-track disponibile da oggi su tutti i canali digitali.

So Happy It Hurts

So Happy It Hurts è il 15esimo disco in studio del cantautore canadese anticipato dalla title-track uscita in tutti i digital stores dopo la mezzanotte. Bryan Adams ritorna con il rock melodico che lo distingue da sempre, e il video ufficiale di questo nuovo singolo sarà disponibile a partire dalle 18 di oggi, lunedì 11 ottobre 2021.

Il tour che porterà Bryan Adams in Italia nel 2022 promuoverà il nuovo disco So Happy It Hurts con tre date, un annuncio che conferma il 2022 come l’anno della grande riapertura dei concerti anche da parte degli artisti internazionali.

Bryan Adams in Italia nel 2022

I concerti di Bryan Adams hanno subito, come per tanti altri artisti, una brusca interruzione per via della pandemia del Coronavirus. Nel maggio 2020 il cantautore canadese si era sfogato sui social per lo stop ai suoi concerti dando la colpa a “quei fo**uti mangiapipistrelli” su Twitter. Poco dopo, per via dell’espressione così colorita, l’artista aveva rimosso il tweet.

I concerti di Bryan Adams in Italia nel 2022 seguiranno la pubblicazione di So Happy It Hurts, seguito ideale di Shine A Light, e partiranno da Roma per terminare a Conegliano (Treviso) nel mese di febbraio. Ecco le date ufficiali:

11 febbraio Roma, Palazzo dello Sport

12 febbraio Firenze, Mandela Forum

14 febbraio Conegliano, Zoppas Arena

I biglietti per i concerti di Bryan Adams in Italia nel 2022 saranno disponibili dalle ore 10 di sabato 16 ottobre 2021 su TicketOne e tutti gli altri punti vendita autorizzati. Di seguito il nuovo singolo So Happy It Hurts che dà il titolo al disco in uscita.