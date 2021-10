Ci sono i primi riscontri che possiamo prendere finalmente in esame a proposito del tanto atteso sciopero dei mezzi, in programma oggi 11 ottobre in Italia. In particolare, dopo le premesse che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, occorre concentrarsi su quello che sta avvenendo nelle principali città del nostro Paese, con uno sguardo approfondito su ATM Milano. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare le ultime notizie che sono pervenute ad esempio da Roma e Napoli.

Le ultime notizie sullo sciopero dei mezzi l’11 ottobre con ATM Milano, Roma e Napoli

Quali sono le informazioni emerse fino a questo momento, a proposito dello sciopero dei mezzi in programma oggi 11 ottobre? Grazie ad un contributo di ANSA, effettivamente è possibile condividere coi nostri lettori quanto annunciato da ATM a Milano, con una rapida panoramica anche su Roma e Napoli. Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, il servizio sta proseguendo su tutte le linee metropolitane senza eventi significativi da segnalare, stando proprio alla comunicazione diffusa da ATM.

Ricordiamo che lo sciopero dei mezzi in programma questo lunedì era stato organizzato dalle organizzazioni sindacali CUB Trasporti, USB lavoro Privato Lombardia, SGB, Al Cobas e Sol Cobas. La protesta è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio, motivo per il quale tutti sono invitati a fare più attenzione nelle fasce orarie che ho appena indicato. Resta il fatto che, secondo ATM, la situazione sia sotto controllo, con adesione che a detta del Corriere della Sera oscilla tra il 10 ed il 15%.

Più problemi a Roma. Secondo le ultime informazioni raccolte, infatti, abbiamo la metro C chiusa e linee A e B a servizio ridotto, cui dobbiamo aggiungere anche la chiusura della ferrovia Termini-Centocelle. Per quanto concerne lo sciopero dei mezzi dell’11 ottobre a Napoli, si segnala la chiusura delle funicolari centrali e Chiaia, mentre è regolare quella di Montesanto e linea 1 della metro.