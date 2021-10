Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano in forza al Napoli, sta diventando una vera stella, che brilla sempre di più nella città partenopea. Da quando è giunto ai piedi del Vesuvio ad oggi, l’ex Lille sta dimostrando la sua stoffa e le sue invidiabili qualità, tecniche e soprattutto atletiche. Il numero 9 azzurro, in questi giorni, ha vinto il premio “Calciatore del mese Aic settembre ’21 – Serie A” conferitogli dall’Associazione Italiana Calciatori. Una grande soddisfazione per il ragazzo e per l’intera tifoseria. Il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà tenersi stretto il suo “mega” acquisto, in quanto il centravanti di Lagos è già richiesto da prestigiosi club europei, tra cui PSG, Manchester City e Manchester United.

Le ultimissime notizie riportate dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ si soffermano sull’attuale valore di mercato di Osimhen. Il vero tesoro tanto ambito porta il nome e cognome dell’attaccante nigeriano. Il 22enne ha già visto raddoppiato il valore del suo cartellino: ammesso che sia cedibile, ADL pretenderebbe non meno di 110 milioni di euro. Attualmente, il centravanti rappresenta una ghiotta realtà della serie A, capace di creare scompiglio tra le difese avversarie e richiamando su di sé le attenzioni dei due club inglesi Manchester City e Manchester United e quello francese del PSG.

Insomma, l’arrivo di Osimhen rappresenta una bella rivincita per il club azzurro, in un primo momento criticato per aver acquistato il nigeriano. Ad oggi, Victor non è in vendita, anche perché il patron azzurro sa benissimo che le quotazione del suo attaccante quasi sicuramente continueranno a crescere. Le contendenti europee hanno già messo gli occhi su di lui e lo seguiranno anche nei prossimi mesi, ma la SSC Napoli gli farà trovare la porta chiusa. Sin dai primi giorni della nuova stagione di Serie A, il centravanti è stato e continua ad essere una pedina fondamentale per l’intera squadra di mister Luciano Spalletti. E quindi per adesso è meglio coccolarselo e tenerselo stretto.