Il tour di Francesco Renga è stato rinviato al 2022. Inizialmente in programma per il 2021, la tournée dell’artista è stata posticipata a causa del perdurare delle restrizioni dovute alla pandemia covid-19. I concerti riprendono ma solo con distanziamento e il tour di Francesco Renga non è tra quelli confermati.

L’Insieme Tour di Francesco Renga si sposta. Tutti gli appuntamenti slittano di un anno e si terranno nel 2022, a differenza di quanto inizialmente comunicato. Cambia il calendario dei concerti, che si terranno tra ottobre e novembre del prossimo anno e per i quali i biglietti già acquistati restano validi purché utilizzati per l’accesso agli spettacoli corrispondenti.

I live di Francesco Renga nei teatri erano inizialmente in programma per la primavera 2021. Sono stati poi rimandati all’inverno dello stesso anno e si sarebbero dovuti svolgere a dicembre.

Ora un nuovo posticipo li porta ad essere riprogrammati ad ottobre e novembre prossimi, secondo il calendario che segue. Il primo appuntamento è quello del 17 ottobre al teatro degli Arcimboldi di Milano, il secondo si terrà il 22 al Teatro Verdi di Firenze.

Il 24 ottobre l’artista sarà a Bologna e il 4 novembre a Torino per un concerto al Teatro Colosseo.

A seguire è atteso a Brescia, il 5 novembre. Poi a Napoli e Bari rispettivamente l’8 e il 9 novembre. L’ultima delle date in programma è al momento prevista per il 14 novembre al Teatro Brancaccio di Roma.

Le nuove date del tour di Francesco Renga:



17 ottobre, Teatro degli Arcimboldi, MILANO (recupero del 16 maggio e del 10 dicembre 2021)

22 ottobre, Teatro Verdi, FIRENZE (recupero del 30 maggio e del 6 dicembre 2021)

24 ottobre, Europauditorium, BOLOGNA (recupero del 17 maggio e 4 dicembre 2021)

04 novembre, Teatro Colosseo, TORINO (recupero del 14 maggio e 7 dicembre 2021)

05 novembre, Teatro Dis_Play, BRESCIA (recupero del 21 maggio e 11 dicembre 2021)

08 novembre,Teatro Augusteo, NAPOLI (recupero del 26 maggio e 1 dicembre 2021)

09 novembre, Teatro Team, BARI (recupero del 24 maggio e 22 dicembre 2021)

14 novembre, Teatro Brancaccio, ROMA (recupero del 28 maggio e 20 dicembre 2021)