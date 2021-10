Carmen Consoli in tour con Volevo Fare La Rockstar. Lo stop forzato ai concerti imposto dal covid-19 sembra avere una data di fine e la “cantantessa” annuncia i concerti del suo tour teatrale.

Ha rilasciato l’album Volevo Fare La Rockstar e lo presenterà dal vivo in tutta la penisola attraverso una serie di appuntamenti al via il 4 novembre. La data zero è quella in programma ad Assisi per il 29 ottobre, prima di un primo appuntamento ufficiale al Teatro Regio di Parma il 4 novembre.

Trento, Firenze e poi Pescara, Carmen Consoli sarà a Bari il 15 novembre e a Napoli il 16. Si riparte da Torino il 20 novembre e il 22 sarà a Genova per poi spostarsi verso Bologna il 24 novembre. Doppia data a Milano il 25 e il 26 novembre, al Teatro degli Arcimboldi. Poi Cagliari e Senigallia per risalire lo stivale verso Padova il giorno 11 dicembre.

A Catania suonerà al Teatro Metropolitan il 15 dicembre e il 16. Due gli appuntamenti anche a Palermo, il 17 e il 18 dicembre. La tournée si chiuderà a Roma il 26 e il 27 dicembre per un doppio evento all’Auditorium Parco della Musica.

I biglietti per tutti i concerti inseriti nel calendario di Carmen Consoli in tour sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati di tutta la penisola, anche via call center.

Carmen Consoli in tour

29/10 – Assisi (PG) Teatro Lyrick (DATA ZERO)

4/11 – Parma Teatro Regio (Anteprima Barezzi Festival)

5/11 – Trento Auditorium Santa Chiara

8/11 – Firenze Teatro Verdi

13/11 – Pescara Teatro Massimo

15/11 – Bari Teatro Petruzzelli

16/11 – Napoli Teatro Augusteo

20/11 – Torino Auditorium Lingotto Musica

22/11 – Genova Teatro Politeama Genovese

24/11 – Bologna Teatro Duse

25/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi

26/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi

30/11 – Cagliari Teatro Lirico

10/12 – Senigallia – Teatro La Fenice

11/12 – Padova – Gran Teatro Geox

15/12 – Catania Teatro Metropolitan

16/12 – Catania Teatro Metropolitan

17/12 – Palermo Teatro al Massimo

18/12 – Palermo Teatro al Massimo

26/12 – Roma Auditorium Parco della Musica

27/12 – Roma Auditorium Parco della Musica