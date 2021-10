Damian Lewis lascia Billions. Come un fulmine a ciel sereno, dagli Usa arrivano il trailer della sesta stagione che debutterà a gennaio e la terribile notizia che l’attore di Homeland non sarà sullo schermo nei panni dell’odioso Axelrod. Dopo cinque stagioni, Damian Lewis lascia Billions e nella storia, il ruolo di co-protagonista finirà nelle mani di Corey Stoll, che interpreta il miliardario Mike Prince, protagonista del trailer della sesta stagione della serie.

Toccherà a lui essere una presenza regolare al fianco di Paul Giamatti e le prime immagini che li vedono già in contrasto, la dicono lunga su quello che attende i fan. A dare conferma dell’addio dell’attore è stato Brian Koppelman, produttore esecutivo della serie tv Billions, che sui social ha voluto dire la sua ringraziando Lewis:

Ecco di seguito il tweet del produttore:

What an incredible joy to spend five years working so closely with the great @lewis_damian ! @DavidLevien and I are beyond grateful to you, Damian, for the work, of course, and the fellowship, and for all you sacrificed to come do this with us.