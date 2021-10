Dall’11 ottobre arriva Miss Fisher- Delitti e Misteri su Giallo, la serie australiana basata sui romanzi gialli di Kerry Greenwood. Si tratta di un format di discreto successo, già trasmesso in Italia dalla Rai, che ha ottenuto anche uno spin-off nel 2019, dal titolo I casi della giovane Miss Fisher, in onda su Rai2.

Miss Fisher- Delitti e Misteri su Giallo occuperà il palinsesto quotidiano della rete, in onda in prima tv per la rete da lunedì 11 ottobre alle 17.00. Un po’ giallo e un po’ period drama, la serie è un procedural investigativo in costume: Miss Fisher è un’affascinante nobildonna degli anni Venti del Novecento, che a Melbourne collabora con la polizia locale come investigatrice privata, e grazie al suo intuito e alle sue conoscenze nell’alta società riesce a risolvere casi anche molto complessi.

Protagonista di Miss Fisher- Delitti e Misteri è Essie Davis, affiancata nel cast da Nathan Page nei panni del detective della polizia John “Jack” Robinson, Ashleigh Cummings nel ruolo della fidata assistente di Miss Fisher Dorothy “Dot” Williams, Hugo Johnstone-Burt nei panni dell’agente di polizia Hugo Collins, Richard Bligh come l’impeccabile maggiordomo di casa Fisher Mr. Butler e Travis McMahon, nei panni del tassista della nobildonna, Bert Johnson.

Miss Fisher- Delitti e Misteri conta tre stagioni, realizzate tra il 2013 e il 2016. Anni dopo la conclusione della serie, nel 2020, c’è stata anche una trasposizione sul grande schermo, col film dal titolo Miss Fisher e la cripta delle lacrime. Dal 2019 è in corso lo spin-off della serie incentrato sulla nipote di Phryne Fisher, Peregrine, interpretata da Geraldine Hakewill: la prima stagione è stata trasmessa quest’estate da Rai2, mentre la seconda è ancora inedita e arriverà in onda sulla stessa rete nei prossimi mesi.