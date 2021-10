Questa domenica 3 ottobre non fa sconti: non funziona l’app Mediaset Infinity per chi cerca di visionare un contenuto in streaming in diretta ma anche on demand, dunque in archivio per programmi già andati in onda. Le difficoltà sono concrete e reali per gli utenti, nonostante si tentino anche svariati tentativi di accesso.

Perché non funziona l’app Mediaset Infinity e esattamente da quando si sono manifestati i primi errori? Le prime difficoltà si sono manifestate anche nel corso della serata di ieri ma è questa mattina che le testimonianze di anomalie si stanno moltiplicando. Visionando il servizio Downdetector, appare evidente come la curva relativa agli errori stia subendo una vera impennata proprio a cavallo delle ore 9 odierne. Da parte sua, Mediaset non ha rilasciato comunicazioni esatte e puntuali sul perché si stiano manifestando le difficoltà con la visione dei contenuti, almeno al momento di questa pubblicazione.

Per chi non funziona l’app Mediaset Infinity? I problemi stanno riguardando le versioni mobile dello strumento, dunque indifferentemente gli utenti che provano a guardare i contenuti da smartphone Android o anche da iPhone. Anche se in misura minore, anche con l’app per smart TV non sta filando tutto liscio in questa domenica di ottobre. Non appena ci saranno aggiornamenti sulle attuali anomalie, non mancheranno gli ulteriori approfondimenti a questo articolo.

Aggiornamento 9:05 – A chi non funziona l’app Mediaset Infinity accade che lo strumento restituisca un errore di accesso, nonostante pure i molteplici tentativi. A nulla vale neanche l’operazione di cancellazione del tool e la conseguente reinstallazione. Le difficoltà rimangono tali e sembra non esservi dunque alcuna via d’uscita, almeno per il momento. Da parte di Mediaset non giungono ancora comunicazioni relative al disservizio, dunque è impossibile prevedere se si andrà incontro ad una risoluzione repentina del down nel corso della mattinata oppure si continuerà ad interfacciarsi con gli errori.

Aggiornamento 11:00 – Purtroppo non si manifesta alcun rientro del disservizio in questa mattinata. Le anomalie continuano per gli utenti.