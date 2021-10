Fedez in Rai: la TV di Stato non può procedere con la querela ai danni del rapper, che torna in TV sui primi canali stasera. Lo comunica Adnkronos che accenna anche alla motivazione: “mancanza di requisiti”. La Rai non può dunque procedere con la querela nei confronti di Fedez in seguito alle dichiarazioni del rapper sul Concertone del Primo Maggio di Roma.

“Secondo quanto riferiscono fonti qualificate la decisione, presa dai precedenti vertici, non ha avuto seguito per mancanza di alcuni requisiti”, scrive Adnkronos confermando che Fedez oggi dovrà occuparsi di una (delle tante) querele in meno. La Rai non procederà nei suoi confronti in quanto vengono a mancare i presupposti.

Il rapper dunque, pace fatta con la TV di Stato, torna in Rai. Stasera sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa con Orietta Berti e Achille Lauro. I tre parleranno sicuramente del successo inaspettato di Mille, il loro singolo estivo che ha dominato le classifiche e si è fatto apprezzare e riconoscere come hit indiscussa della scorsa stagione.

Fedez in Rai inaugurerà la nuova stagione del programma di Fazio. Su Rai3 stasera sarà tra gli attesi ospiti della prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa. Fazio lo ha voluto fortemente.

Ma cosa era successo nel concerto del 1° Maggio di Roma? Fedez era salto sul palco per un monologo e aveva tirato in ballo politici della Lega. L’obiettivo era quello di difendere il Ddl Zan contro l’omofobia. Nel suo discorso Fedez riportava dichiarazioni forti ed omofobe da parte di politici leghisti. Davanti alla comunicazione di Massimiliano Capitanio, capogruppo in Vigilanza Rai, che la TV di Stato avrebbe proceduto nei suoi confronti, Fedez si era detto pronto ad affrontare ogni conseguenza.

La mancanza di requisiti a procedere interrompe ogni azione ai danni del rapper intrapresa dalla Rai.