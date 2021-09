Non si è vaccinato Zaia, stando ad alcuni post che girano da alcuni giorni a questa parte sui social, tanto da richiedere un approfondimento in merito agli addetti ai lavori. In passato, verifiche simili avevano coinvolto soprattutto coloro che hanno dovuto fare i conti con svariati problemi di salute dopo la somministrazione del vaccino, come avvenuto non molto tempo fa con Objang. Con tutti i chiarimenti del caso a proposito del centrocampista del Sassuolo.

Non si è vaccinato Zaia, ma è solo una bufala

Dunque, non si è vaccinato Zaia secondo i soliti bene informati. Si tratta di una fake news colossale, smentita di recente da Bufale, che a sua volta cita un articolo pubblicato la scorsa primavera da ANSA, che aveva appunto testimoniato la vaccinazione avvenuta per il presidente della Regione Veneto. Fondamentalmente, chi porta avanti questa teoria vuole evidenziare le presunte contraddizioni del governatore, da sempre in prima linea nella propaganda ProVax. Senza dimenticare quella per il green pass.

Dunque, chi dice “non si è vaccinato Zaia” alimenta disinformazione sull’argomento. A prescindere dal fatto che si possa sostenere o meno il leghista in ambito politico, soprattutto per quanto riguarda la sua gestione dell’emergenza sanitaria, occorre riportare come siano andate realmente le cose. Una situazione che crea ulteriori contrasti sul web tra coloro che hanno opinioni diverse a proposito dei vaccini, perdendo di vista magari aspetti più importanti.

Probabile che nelle prossime settimane possano venire a galla ulteriori scontri di questo tipo, magari coinvolgendo altri personaggi famosi. Allo stato attuale, non possiamo fare che ribadire come la frase “non si è vaccinato Zaia” rappresenti una fake news. A prescindere da tutte le considerazioni a margine che possono essere fatte a proposito del green pass qui in Italia.