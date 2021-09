Le serie tv Netflix a ottobre 2021 segnano il ritorno di You e Dynasty, ma anche l’arrivo di cult come Seinfeld e The Office, che hanno fatto la storia della televisione. Scopriamo le novità in uscita e quali da non perdere assolutamente.

Il mese comincia il 1° ottobre con Maid, ispirata al libro di memorie di Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, ed è stata creata da Molly Smith Metzler. Margaret Qualley veste i panni di Alex, giovane donna delle pulizie che lavora duramente per cercare di garantire un futuro a sua figlia.

Nello stesso giorno è in uscita il cult Seinfeld, definita la serie “sul nulla” per la sua capacità di narrazione fuori dagli schermi. Il suo stile e linguaggio hanno influenzato molte successive comedy, tra le quali Arrested Development, The Office e 30 Rock.

Il 14 ottobre esce Another Life 2, secondo capitolo della serie sci-fi con protagonista un team di scienziati che tenta di stabilire un contatto con una civiltà aliena dopo la caduta di un misterioso artefatto sulla Terra.

Il 15 ottobre è la volta di You 3, che segna il ritorno dello stalker Joe e della sua amata Love, stavolta ancora più uniti con un bambino in arrivo. La serie continuerà ad esplorare la loro malsana relazione mostrandoci la loro vita in periferia e qualche consueto omicidio all’orizzonte.

Il 22 ottobre, gli abbonati Netflix potranno trovare Locke and Key 2, serie ispirata alla graphic novel di Joe Hill e che continuerà a seguire le vicende dei fratelli Locke e dei misteri che circondano la loro casa. Nella stessa data esce Dynasty 4, l’intera quarta stagione completamente in italiano, dopo la messa in onda negli Stati Uniti. Disponibile anche Rick and Morty 5 con 10 nuovi episodi ai limiti dell’immaginazione.

Concludiamo il listone delle serie tv Netflix a ottobre 2021 con l’uscita di The Office il 23 del mese. L’intera comedy cult con Steve Carell è disponibile con tutte le sue nove stagioni. La trama della serie è semplice quanto banale può sembrare la sua naturale ironia: girata a mo’ di documentario, la storia segue le vicende dei dipendenti di un ufficio pubblico e del suo strampalato capo, Michael Scott, un uomo bizzarro con uno strano senso dell’umorismo.