Astrid e Raphaelle 2 debutta in prima tv su Giallo giovedì 7 ottobre, col primo appuntamento con i nuovi casi per la coppia di investigatrici del poliziesco franco-belga: ancora una volta le protagoniste saranno la commissaria di polizia di un distretto di Parigi Raphaëlle Coste (interpretata da Lola Dewaere) e l’archivista della polizia giudiziaria, sindrome di Asperger, Astrid Nielsen (Sara Mortensen).

Astrid e Raphaelle 2 arriva dopo che Giallo ha programmato nuovamente la prima stagione quest’estate, ogni giovedì, proprio in vista del debutto nuova stagione: il 30 settembre vanno in onda gli ultimi due episodi dal titolo Morti Viventi e L’Arte della Fuga, in prima serata, per accompagnare gli spettatori verso il secondo capitolo della serie.

Anche Astrid e Raphaelle 2, proprio come la prima stagione, è composta da 8 episodi, già trasmessi in Francia da France 2 quest’anno e ora in onda in arrivo in Italia su Giallo, canale 38 del digitale terrestre, dal 7 ottobre con due episodi in prima serata. Ecco le trame dei primi due episodi in onda giovedì prossimo.

Un famoso avvocato viene ucciso davanti a dodici testimoni che però asseriscono di non aver visto e non aver sentito niente: sono complici dell’omicidio o vittime di un’incredibile bufala?

Un gallerista giapponese viene trovato morto per un taglio di sciabola. Astrid e Raphaelle dovranno collaborare con la mafia giapponese per chiarire questa vicenda.

La programmazione di Astrid e Raphaelle 2 proseguirà ogni giovedì in prima serata per quattro settimane, fino all’esaurimento degli 8 episodi inediti della seconda stagione. Il canale 38 del digitale terrestre trasmette il procedurale dal 2020, quando ha debuttato in prima visione per l’Italia.

Ecco il promo di Astrid e Raphaelle 2 su Giallo.